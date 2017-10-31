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Rusya'dan Ankara'ya Suriye uyarısı

Teoman Alili

Teoman Alili

31 Ekim 2017, 16:17
Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev, "İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde Türkiye'nin durumu istikrara kavuşturmasını umduklarını" belirtti. Lavrentiyev “İdlib'de bir gerilimi azaltma bölgesi kurulması kararı çok önemli bir karardı. Bu sayede sahadaki durumu önemli ölçüde istikrara kavuşturabildik. Türk meslektaşlarımızın henüz denetim noktalarının tamamını kurmadığı İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesine bazı zorlu durumlar hâlâ mevcut. Ancak Türk partnerlerimizin bir şekilde İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi ile ilgili sorumluluklarını yerine getirip durumu istikrara kavuşturmasını umuyoruz.” dedi. Bu cümleler Astana Zirvesi sırasında Rusya’nın yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. Moskova, Ankara’nın Suriye sahasında eksik hareket ettiğini saptıyor ve eksikliği de iki noktaya bağlıyor.
 
“TÜRKİYE DAHA ETKİN OLMALI”
 
Sadece Lavrentiyev değil başka askeri uzmanlarda Türkiye’nin silahsız muhalifleri, terör örgütlerinden tam olarak ayırmadığını düşünüyor. Moskova El Nursa bağlantılı veya benzeri örgütlere karşı Ankara’nın daha net davranması gerektiğini düşünüyor. Ruslara göre, Türkiye daha hızlı biçimde eyleme geçmeli.
 
ARABULUCU RUSYA
 
İkinci önemli nokta ise Türkiye’nin, Suriye ile ilişkilerini düzeltmesi. Bu durum aslında Astana Zirvesi sırasında net biçimde belirtiliyor. Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Şu an Türk ve Suriye orduları arasında doğrudan iletişim olmadığının altını çiziyor. İşte tam bu noktada Rusya’nın Astana sürecinde girdiği ikinci aşama ortaya çıkıyor. Rus temsilci açıkça "İdlib'deki duruma ilişkin arabuluculuk rolünü Rusya yerine getirecek" diyor. Açılımı şu; Türkiye ile Suriye güçleri İdlib ve tüm Suriye meselesi içinde birlikte hareket etmeli. Bu birlikteliğin sağlanması için de Moskova harekete geçiyor.

Teoman Alili
ulusal.com.tr
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