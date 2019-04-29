S-400'den sonra SU-57'lere hazır mısınız?

SU-57 (Rusya) ve F-35 (ABD) Beşinci Nesil Avcı Uçakları olarak biliniyor. Amerikan yönetimi, Türkiye S400 hava savunma sistemlerin de ısrarcı olursa F35 projesinden Türkiye'yi çıkarmayı planlıyor. ABD kendi açısından haklı çünkü S400 projesi NATO'ya entegre edilmeyecek. Bu da Türkiye'nin NATO'dan bağımsız yani Amerika Birleşik Devletleri’nden bağımsız biçimde bir hava savunma sistemi sahibi olması anlamına geliyor. Ayrıca S400 sistemi kendi radar ekipmanlarına sahip. 600 kilometrelik radar ve 400 kilometrelik vuruş gücü ile Türkiye açısından önemli bir hava savunma anlamı taşıyor. S400 lerin otomatik düşman tanımı içinde NATO silahları olduğunu da unutmamak gerekli. Bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi tamamen dışlayarak aynı zamanda F-35 projesinden de çıkarmak istiyor. Peki Türkiye'nin bir B planı var mı?
RUS UÇAĞI SEÇENEĞİ
Türkiye'nin S400 bataryaları alacağını ilk kez bu sayfalarda duyurmuştuk. Kayıtlara baktım iki yıl önce yazmışız; bknz. (https://www.ulusal.com.tr/turkiye-nato-ya-karsi-silahlaniyor-makale,6194.html)
Şimdi de yeni bir bilgi paylaşıyoruz. Aslında kulislerde uzun zamandır konuşulan bir konuydu ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin son tavırları üzerine netleşmeye başladı. Moskova'da, Türkiye'nin Rusya'nın yeni projesine dahil edilmesinin konuşulduğuna dair bilgiler dolaşıyor. Yeni nesil Rus avcı savaş uçağı projesi: SU 57. Rusya, Türkiye’yi proje ortağı yapmayı tartışıyor. Proje ortağı olunmasa dahi Rusya belki de ilk defa SU-57 tipi uçakları Türkiye'ye satacak. Her şey Temmuz ayında belli olacak çünkü Türkiye'ye S400 bataryaları teslimatının Temmuz'da yapılması planlanıyor. Biz de duruma binaen Rus sitelerinden derlediğimiz karşılaştırmayı dikkatinize sunuyoruz yani yeni nesil avcı savaş uçakları, karşılaştırması : SU-57’ye karşı F-35.
SU-57'NİN ÖZELLİKLERİ
SU-57'nin tasarımcısı P.O. Suhoy Test ve Tasarım Bürosu. 12 uçaktan oluşacak ilk seri üretim grubunun 2019'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor. İlk deneme uçuşu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti. SU-57’nin azami hızı saatte 2600 kilometre. SU-57 yakıt takviye depoları ile 5500 kilometre yol yapabiliyor, 10 ton muharebe yükü taşıyabiliyor, azami kalkış ağırlığı 35 buçuk ton, iç yakıt rezervi 11 ton. SU-57 uçağı, 30mm'lik 9-A1-4071K uçak topu, 'havadan havaya' sınıfı füzeler ve KAB-500C güdümlü hava bombalarıyla donatılmış durumda. SU-57, hedeflerin türüne göre 'havadan yüzeye' füzeleriyle donatılabiliyor.
F-35'İN ÖZELLİKLERİ
F-35’’in azami hızı saatte 1931 km, uçuş süresi yaklaşık 6 saat, yakıt takviyesiyle azami uçuş menzili 5500 km.,azami muharebe yükü 8160 kg., azami kalkış ağırlığı 31 ton, iç yakıt rezervi yaklaşık dokuz ton. F-35 uçağı, 25mm'lik GAU-22/A uçak topu ve 'havadan havaya', 'havadan karaya' sınıfı füzelerle, ayrıca GBU-31 JDAM, GBU32 JDAM güdümlü bombalarla donatılmış durumda.
Teoman Alili
ulusal.com.tr
29 Nisan 2019, 16:51
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