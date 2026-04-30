1 Mayıs'ta hastane ve eczaneler açık olacak mı?

Devlet, eğitim-araştırma ve üniversite hastanelerindeki poliklinikler 1 Mayıs boyunca hizmet vermeyecek. Rutin muayene ve MHRS randevu işlemleri bu süre zarfında askıya alındı. Ancak acil servis üniteleri, tüm hastanelerde 7/24 esasıyla kesintisiz çalışmaya devam edecek; her türlü acil müdahale talebi bu birimlerce karşılanacak.

ECZANELERDE NÖBET DÜZENİ

Eczaneler 1 Mayıs'ta normal mesai düzenine ara verecek, kapılarını sadece nöbetçi eczaneler açık tutacak. Vatandaşlar ilaç tedariki için e-Devlet üzerinden "TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranını, Eczacı Odaları’nın web portallarını veya eczane vitrinlerindeki listeleri kullanabilir.

SAĞLIK OCAKLARI VE ÖZEL KURUMLAR

Aile Sağlığı Merkezleri: Sağlık ocakları resmi tatil nedeniyle 1 Mayıs'ta tamamen kapalı kalacak; aşı, rapor ve reçete işlemleri ancak mesai başlangıcında yürütülebilecek.

Özel Hastaneler: Bu kurumların acil servisleri aktif olsa da poliklinik çalışma saatleri hastane yönetimlerine göre değişiklik gösteriyor; bu nedenle gitmeden önce çağrı merkezlerinden teyit alınması öneriliyor.

Diş Sağlığı: Diş hastanelerinde rutin poliklinik hizmetleri durduruldu, ancak şiddetli ağrı veya travma gibi vakalar için nöbetçi acil klinikler müdahaleye hazır olacak.