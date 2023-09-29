1 Yılda 39 Hastaya kalp Nakli Yapıldı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölümlerin birinci sıradaki nedeninin kalp damar hastalıkları olduğunu belirten Koca, her yıl dünyada yaklaşık 18 milyon kişinin kalp hastalıkları ve inme nedeniyle hayatını kaybettiğini, 2030'da bu sayının 23 milyona ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Türkiye'de ölümlerin yüzde 40-50'sinin kalp damar hastalıkları nedeniyle yaşandığını bildiren Koca, "Türkiye'de Haziran 2022 ile Haziran 2023 arası kalp ameliyatı sayısı 70 binin üzerindedir. Bu ameliyatların yüzde 73'ü koroner baypas cerrahisi, yüzde 15'i kapak cerrahisi, yüzde 4'ü aort cerrahisi ve yüzde 8'i konjenital kalp cerrahisidir." ifadelerini kullandı.

"Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir'de 15 Kalp Nakli Merkezi Var"

Koroner arter hastalığı, diyabet, romatizmal ve dejeneratif kapak hastalıkları, hipertansiyon ve genetik kardiyomyopatiler, obezite, yüksek tansiyon, kolesterol ve sigara kullanımının dünyada ve Türkiye'de kalp sağlığını tehdit eden en önemli unsurlar olduğunu bildiren Koca, şunları kaydetti: