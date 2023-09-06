120 yıl hastalanmadan yaşayan Hunza Türkleri! Bilim insanları sırlarını açıkladı

PEKİ HUNZA TÜRKLERİ 120 YIL BOYUNCA NASIL SAĞLIKLA YAŞIYOR?

Bilim insanları en gencinin 110 yılında en yaşlısının ise 120 yaşında vefat ettiği Hunza Türklerinin hiç kansere ve hastalıklara yakalanmadığını açıkladı.