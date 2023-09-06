120 yıl hastalanmadan yaşayan Hunza Türkleri! Bilim insanları sırlarını açıkladı
Ortalama 110 ve 120 yaşlarına kadar sağlıkla yaşayan Hunza Türklerine Bilim insanları bile hayran kaldı! Uzun ve sağlıklı yaşamalarının sırrı ise herkesi şaşırttı. Peki Hunza Türkleri hiç hastalanmadan nasıl yaşıyorlar? 120 yıllık sağlıklı yaşamın sırrının detaylar...
Hunza Türkleri adeta ölümsüzlük iksiri içmişler! Bilim insanları bile 110 ve 120 yaşlarına kadar yaşayan Hunza Türklerini şaşkınlıkla inceledi. Çin ve Afganistan sınırında Pakistan'ın Keşmir şehrinin Hunza dağlarında yaşayan bu Türkler ilk Asya Türkleri ırklarındandır.
PEKİ HUNZA TÜRKLERİ 120 YIL BOYUNCA NASIL SAĞLIKLA YAŞIYOR?
Bilim insanları en gencinin 110 yılında en yaşlısının ise 120 yaşında vefat ettiği Hunza Türklerinin hiç kansere ve hastalıklara yakalanmadığını açıkladı.
Dağlarda yaşayan bu topluluk adeta organik besleniyor. İlk ata tohumlarına sahip olan Hunza Türkleri, sebzeleri genellikle kurutarak tüketiyorlar. Hayvancılık ve tarımla ilgilenen Hunza Türkleri adeta temiz dağ havası soluduklarından akciğerleri oldukça temiz çıktı.
Bilim insanları Hunza Türklerinin günün ilk ışıklarında güne başlamaları teknolojiden uzak kalmaları sağlıklarını olumlu etkilediklerini de ayrıca belirtti.