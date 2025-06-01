2 milyonluk ilaçlara yerli çözüm: Erdoğan'dan talimat geldi!

Yurt dışından ithal edilen ve kanser tedavisinde kullanılan, ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmayan akıllı ilaçlar için hükümet harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yüksek maliyetli ilaçların Türkiye'de üretilmesi yönünde ilgili bakanlara talimat verdi.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Erdoğan, “Her türlü kaynak, AR-GE desteği vererek bu konuda çalışmaları başlatalım. Kendi akıllı ilacımızı kendimiz yapacağız. Bu konuda çok hızlı hareket edelim. Ayrıca şu anda yaşanan mağduriyetleri de giderecek adım atalım” ifadeleriyle sürecin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

SGK KARŞILAMIYOR, HASTALAR YARGI YOLUNA BAŞVURUYOR

Kanser tedavisinde ve immünoterapide kullanılan bu özel ilaçların fiyatları 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişiyor. Tedavi süresi uzadıkça maliyet daha da artarken, SGK'nın bu ilaçları karşılamaması hastaları hem maddi hem manevi olarak zorluyor. Bu nedenle birçok hasta, ilaca ulaşabilmek için yargı yoluna başvurmak zorunda kalıyor. Ancak bu hukuk mücadelesinin de ortalama iki yıl sürdüğü ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, akıllı ilaçlarla ilgili yaşanan mağduriyetlerin çözümü için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a doğrudan talimat verdiği belirtildi. Erdoğan, yalnızca bu iki bakanlık değil, sürece dair diğer ilgili bakanlıkların da harekete geçmesini istedi.