21 Yıl çektiği kamburluktan saatler içinde işte bu şekilde kurtuldu!

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’ne başvuran Özbek asıllı Hayrullah Karaca’nın muayenesinde, ileri derecede kifoz nedeniyle yürüme fonksiyonlarını tamamen kaybettiği ve sırtüstü yatma yetisini yitirdiği tespit edildi. Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sertdemir liderliğindeki ekip, hastanın bacaklarında saptanan kısıtlı hareket kabiliyetini "umut verici" bir parametre olarak değerlendirerek operasyon kararı aldı.

Yaklaşık 12 saat süren kompleks ameliyat süreci şu teknik aşamalarla tamamlandı:

Nöromonitörizasyon Takibi: Ameliyat boyunca sinir hasarı riskini minimize etmek adına sinirler hassas bir şekilde takip edildi.

Kemik Müdahalesi: Sırtta kaynamış vaziyette bulunan 5 omurga kırılıp alınarak omurga dizilimi yeniden yapılandırıldı.

Bası Giderme: Omurilik üzerindeki kronik baskı kaldırılarak sinir iletiminin restorasyonu hedeflendi.

REHABİLİTASYON VE BAĞIMSIZ YAŞAM SÜRECİ

Operasyonun ardından yoğun bir fizik tedavi sürecine giren Karaca, 21 yılın ardından ilk adımlarını atmaya başladı. Altı aylık rehabilitasyonun sonucunda 300 metreye kadar yardımsız yürüyebilir hale gelen hasta, temel ihtiyaçlarını ailesinin desteği olmadan karşılama kapasitesine ulaştı.

Dr. Sertdemir, kifoz ameliyatlarının taşıdığı yüksek risk profiline dikkat çekerek, bu tür vakalarda deneyimli ekipler ve teknolojik altyapının önemini vurguladı. Uzun süreli hareketsizliğe bağlı gelişen kas erimelerinin, cerrahi başarı ve fizik tedavi ile büyük oranda aşıldığı kaydedildi.

"SIRTIMDAKİ YÜKTEN KURTULDUM"

Yaşadığı süreci değerlendiren Hayrullah Karaca, daha önce başvurduğu merkezlerde ameliyatın riskleri nedeniyle müdahale edilemediğini belirtti. Operasyon sonrası ağrılarının dindiğini ve dik bir duruşa sahip olduğunu ifade eden Karaca, tekerlekli sandalyeye bağımlılığının sona ermesinin ardından istihdama katılarak sosyal hayata dönmeyi hedefliyor.