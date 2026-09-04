271 gün diyalizsiz yaşadı: Genetiği değiştirilmiş domuz böbreğiyle tıp tarihinde bir ilk

ABD'de tıp dünyasını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Tip 2 diyabetle bağlantılı son dönem böbrek yetmezliği bulunan Tim Andrews adlı hasta, insan donöründen böbrek beklerken 271 gün boyunca genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreğiyle hayatta kaldı. Sonrasında insan böbreği nakli olan Andrews'un hikayesi, hem ksenotransplantasyon alanında hem de organ nakli tarihinde yeni bir sayfa açtı.

Andrews'a Ocak 2025'te Massachusetts'teki bir hastanede genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledildi. Bu nakil, hastanın tam 271 gün boyunca diyaliz makinesine bağlanmadan yaşamasını sağladı. Araştırmacılara göre bu süre, bir insanda domuz böbreği nakli sonrasında kaydedilen en uzun diyalizsiz hayatta kalma süresi oldu.

Nakledilen böbrek, bağışıklık sisteminin organı reddetme riskini azaltmak ve domuz kaynaklı virüslerin insana bulaşmasını önlemek amacıyla 69 ayrı genomik değişiklikten geçirilmişti. Araştırmacılar, nakil sonrasında Andrews'ta herhangi bir domuz virüsü ya da başka bir domuz patojenine rastlanmadığını da vurguladı.

DOMUZ BÖBREĞİNDEN İNSAN BÖBREĞİNE BAŞARIYLA GEÇİŞ YAPAN İLK HASTA

271 günün sonunda domuz böbreği Andrews'un vücudundan alındı ve hasta geçici olarak yeniden diyalize döndü. Ocak 2026'da ise Andrews'a bu kez insan donöründen bir böbrek nakledildi. Araştırmacılar, yeni organın nakil sonrası hemen işlev görmeye başladığını bildirdi. Böylece Andrews, domuz böbreğinden insan böbreğine başarıyla geçiş yapan ilk hasta olarak kayıtlara geçti.

Andrews'un vakasına ilişkin araştırma, Mass General Brigham bünyesindeki akademik tıp merkezleri ve hastanelerden uzmanlar tarafından yürütüldü.

"GEÇİCİ ÇÖZÜMDEN KALICI TEDAVİYE UZANABİLİR"

Araştırmayı yürüten doktorlardan Leonardo Riella, bu vakanın insan donör organlarındaki yetersizliği gidermek için türler arası organ nakli anlamına gelen "ksenotransplantasyon"un potansiyelini gözler önüne serdiğini belirtti. Riella, domuz böbreklerinin başlangıçta geçici bir çözüm olarak işlev görebileceğini, ancak uzun vadeli güvenlikleri ve dayanıklılıkları kanıtlandığı takdirde kalıcı bir tedavi seçeneğine dönüşebileceğini ifade etti.

Öte yandan araştırmacılar, bu bulguların yalnızca tek bir hastayı kapsadığının altını çizdi. Bağışıklık baskılama stratejilerinin, genetik mühendisliğinin ve organ hasarının izlenmesi süreçlerinin geliştirilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Tim Andrews'un organ nakillerine ilişkin araştırmanın bulguları, prestijli tıp dergisi "The Lancet"te yayımlandı.