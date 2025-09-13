4 günde hafıza kaybı görüldü! Bu yiyeceklerin etkisi düşündüğünüzden çok daha hızlı
UNC Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmada, yüksek yağlı beslenmenin sadece birkaç gün içinde beynin hafıza merkezini olumsuz etkilediği ortaya çıktı. Uzmanlar, doğru beslenme ve aralıklı oruç gibi yöntemlerle bu etkilerin tersine çevrilebileceğini belirtiyor.
SİZİ ŞAŞIRTACAK BULGU
UNC Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmaya göre, yüksek yağlı besinler yalnızca birkaç gün içinde beynin hafıza merkezinde bozulmalara yol açtı. Bilim insanları bu hızlı değişimin, obezite ve Alzheimer gibi sorunların başlangıcında kritik rol oynayabileceğini söylüyor.
BEYNİN HAFIZA MERKEZİ HEDEF ALINDI
Araştırmacılar, beynin hipokampus bölgesinde bulunan CCK nöronlarının, yüksek yağlı diyet nedeniyle kısa sürede aşırı çalışmaya başladığını tespit etti. Bu durum, beynin glikoz kullanma yeteneğinin bozulmasıyla doğrudan bağlantılı.
4 GÜNDE ETKİLEDİ
Fareler üzerinde yapılan deneylerde, sadece 4 gün boyunca yağlı yiyeceklerle beslenmenin ardından hafıza merkezinde ciddi bozulmalar gözlemlendi. Araştırma, bu etkinin kilo artışı veya diyabet başlamadan önce bile ortaya çıktığını gösteriyor.
“BU KADAR HIZLI BEKLEMİYORDUK”
Çalışmayı yöneten Prof. Juan Song şu ifadeleri kullandı:
“Diyetin beyni etkileyeceğini biliyorduk ancak bu kadar hızlı ve belirgin bir değişiklik beklemiyorduk. Yalnızca birkaç günlük yüksek yağlı beslenme, hafıza hücrelerinin çalışma düzenini bozdu.”
DEMANS VE ALZHEİMER RİSKİ
Bilim insanları, yağlı yiyeceklerin hafıza kaybını tetiklemesinin Alzheimer ve demans riskini artırabileceğine dikkat çekiyor. Araştırmaya göre, yanlış beslenme sadece kiloya değil, doğrudan beyin sağlığına da zarar veriyor.
ÇÖZÜM YOLLARI VAR
Araştırmada, beyne yeniden yeterli glikoz sağlandığında aşırı çalışan nöronların sakinleştiği ve hafıza sorunlarının düzeldiği görüldü. Bu bulgu, doğru müdahalelerle etkilerin geri döndürülebileceğini ortaya koyuyor.
ARALIKLI ORUÇ ETKİLİ OLDU
Bilim insanları, yüksek yağlı beslenmenin ardından uygulanan aralıklı oruç (intermittent fasting) yönteminin hafıza hücrelerini yeniden normale döndürdüğünü ve beyin fonksiyonlarını iyileştirdiğini açıkladı.
UZUN VADELİ PLANLAR
Araştırmacılar, bu bulguların insanlar için de geçerli olup olmadığını test etmeye hazırlanıyor. Çalışmalar, beslenme düzeni ve yaşam tarzı değişikliklerinin Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruyucu olup olmayacağını ortaya koyacak.