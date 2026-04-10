4 milyon vakayı kapsayan araştırma: Bekarların kanser riski çok daha yüksek çıktı!

ABD'de dört milyondan fazla vakayı kapsayan geniş ölçekli bir araştırma, medeni durum ile kanser riski arasındaki bağlantıyı ortaya koydu. Elde edilen verilere göre, hiç evlenmemiş yetişkinlerde kanser riski evli bireylere oranla önemli ölçüde artış gösteriyor. Çalışmayı değerlendiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, hiç evlenmemiş erkeklerde kanser oranlarının evlilere göre yaklaşık yüzde 68, kadınlarda ise yaklaşık yüzde 83 oranında daha yüksek olduğunu ifade etti.

SOSYAL DESTEK VE DÜZENLİ TARAMANIN ETKİSİ

Kanser riskindeki bu artışın doğrudan evlilik statüsünden ziyade, beraberinde gelen sosyal, ekonomik ve yaşamsal faktörlerle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Evli bireylerin daha güçlü destek sistemlerine sahip olması ve tedavi rejimlerine daha sıkı uyum sağlaması, erken teşhis ile hayatta kalma oranlarını artıran temel etkenler arasında yer alıyor. Evlilik ile kanser riski arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmanın detaylarını paylaşan Prof. Dr. Şevket Özkaya, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Geçen hafta yayınlanan ve ABD'de dört milyondan fazla vakayı kapsayan büyük bir araştırmaya göre, evliliğin kanser riskinin azalmasıyla bağlantılı olabileceğini öne sürüyor ve hiç evlenmemiş yetişkinlerin kansere yakalanma riski, evlenmiş olanlara göre önemli ölçüde daha yüksek olduğunu belirtiyor. Hiç evlenmemiş erkeklerde kanser oranları, boşanmış veya dul kalmış erkekleri de içeren evli erkeklere göre yüzde 68 daha yüksektir. Hiç evlenmemiş kadınlarda ise bu oran daha da yüksektir ve yüzde 83 olarak bildirilmiş. Bu yeni gözlem, evlenmenin kanseri önlediği veya insanların evlenmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Ancak evlilik, kanserin daha erken teşhis edilmesi ve daha iyi hayatta kalma oranıyla zaten ilişkilendirilmektedir. Evli bireyler genellikle (ancak her zaman değil) daha güçlü destek sistemlerine, daha büyük ekonomik istikrara sahiptir ve kanser tedavi rejimlerine uyma olasılıkları daha yüksektir. Bundan şunu çıkarmak gerekiyor: Evli değilseniz kanser risk faktörlerine daha fazla dikkat etmeniz, ihtiyaç duyabileceğiniz taramaları yaptırmanız ve sağlık bakımınızı güncel tutmanız gerektiği anlamına geliyor"

Çalışmada öne çıkan bir diğer veri ise cinsiyetler arasındaki risk dağılımı oldu. Evliliğin genellikle erkekler için daha fazla sağlık avantajı sağladığı yönündeki genel eğilimin aksine, bu araştırmada kadınların evlilikten sağlık ve sosyal faktörler açısından bir miktar daha fazla fayda gördüğü saptandı. Özellikle enfeksiyon, sigara veya alkol kullanımına bağlı kanserlerin yanı sıra üreme sistemiyle ilgili kanserlerde bağlantıların daha güçlü olduğu tespit edildi. Medeni duruma bağlı risk faktörlerinin özellikle 50 yaş üstü grupta daha belirginleştiğini aktaran ve Sağlık Bakanlığı'nın sunduğu tarama imkanlarını hatırlatan Özkaya, sözlerine şöyle devam etti: "Erkekler ve kadınlar biraz farklı örüntüler gösterdi. Hiç evlenmemiş erkeklerin kansere yakalanma olasılığı, evli erkeklere göre yaklaşık yüzde 70 daha fazlayken, hiç evlenmemiş kadınların kansere yakalanma ihtimali, evli veya daha önce evlenmiş kadınlara göre yaklaşık yüzde 85 daha fazlaydı. Bu, daha geniş bir eğilimin küçük ama dikkate değer bir tersine dönüşünü temsil ediyor: Erkekler genellikle sağlık ve sosyal faktörler açısından evlilikten kadınlardan daha fazla fayda görüyor. Bu durumda ise kadınlar evlilikten erkeklerden biraz daha fazla fayda görmüş gibi görünüyor. Evlilik ile kanser arasındaki en güçlü bağlantılar, enfeksiyon, sigara veya alkol kullanımıyla ilgili kanserlerde ve kadınlarda yumurtalık ve rahim kanseri gibi üreme ile ilgili kanserlerde görüldü. Araştırmacılar, meme, tiroit ve prostat kanserleri de dahil olmak üzere, güçlü tarama programlarına sahip kanserler için daha zayıf bağlantılar buldular. Daha az sigara içen, daha az alkol tüketen, kendine daha iyi bakan ve sosyal hayata daha fazla entegre olan kişilerin evlenme ihtimallerinin de daha yüksek olması muhtemeldir. Yine de araştırmacılar, evlilik ile kanser arasındaki bağlantının 50 yaş üstü yetişkinlerde daha güçlü olduğunu buldular; bu da insanların yaşlandıkça ve kanser risk faktörlerine maruz kaldıkça, evlilikle ilişkili faydaların daha belirgin hale gelebileceğini düşündürüyor. Aslında buna şu gözle bakmak gerekiyor. Eğer bekarsanız ve daha izole bir yaşam sürüyorsanız, tarama veya önleme faaliyetlerine katılma olasılığınız daha düşüktür. Sağlık Bakanlığımızın Sağlıklı Hayat Merkezleri ücretsiz olarak tüm halkımıza sadece kanser taramalarında değil her türlü sağlık sorunlarınıza ve sorularınıza evli veya bekar ayırt emeksizin hizmet verdiğini hatırlatmak istiyoruz."