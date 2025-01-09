40 bin kişilik araştırma: Hangi saatte kahve içmek ömrü uzatıyor?

Euronews.com'a göre, araştırmaya katılanların yüzde 36’sının sabah kahve içtiği, yüzde 14’ünün ise gün boyunca kahve içtiği belirlendi. Katılımcılar yaklaşık 10 yıl süreyle takip edildi ve ölüm nedenleri detaylı bir şekilde incelendi. Bu süreçte, 4.295 kişi hayatını kaybetti, bunlardan 1.268’i ise kalp hastalıklarıyla bağlantılıydı.