40 bin kişilik araştırma: Hangi saatte kahve içmek ömrü uzatıyor?
ABD'de yapılan geniş çaplı bir araştırma, kahvenin ömrü uzattığını ortaya koydu. Peki, hangi saatte kahve içmek sağlığınıza en çok fayda sağlıyor?
ABD’de 1999-2018 yılları arasında gerçekleştirilen Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme anketine katılan 40.725 kişinin verilerinin incelendiği bir araştırma, kahve içme zamanının sağlık üzerindeki önemli etkilerini gözler önüne serdi. Tulane Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, European Heart Journal dergisinde yayımlandı.
Euronews.com'a göre, araştırmaya katılanların yüzde 36’sının sabah kahve içtiği, yüzde 14’ünün ise gün boyunca kahve içtiği belirlendi. Katılımcılar yaklaşık 10 yıl süreyle takip edildi ve ölüm nedenleri detaylı bir şekilde incelendi. Bu süreçte, 4.295 kişi hayatını kaybetti, bunlardan 1.268’i ise kalp hastalıklarıyla bağlantılıydı.
Araştırma, sabah kahve içenlerin ölüm riskinin, kahve içmeyenlere göre yüzde 16 daha düşük olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, sabah kahve içenlerin kalp hastalıklarından kaynaklanan ölüm riski de yüzde 31 daha düşüktü.
Gün boyu kahve içenlerde ise benzer bir ölüm riski düşüşü gözlemlenmedi.
Araştırma, sabah kahve içmenin erken ölüm riskini azaltmasının nedenine dair kesin bir açıklama sunmasa da, günün ilerleyen saatlerinde kahve tüketiminin vücut saatini bozabileceği yönünde bir hipotez ortaya koydu.
Dr. Lu Qi, "Bu konuda kesin bir bilimsel açıklama sunmamış olsak da, günün ilerleyen saatlerinde kahve içmenin biyolojik saatinizi etkileyebileceği düşünülebilir," dedi.
Araştırmaya göre sabah kahve içenler, gün boyu kahve içenlere göre daha az kahve tüketiyor, daha fazla çay ve kafeinli gazlı içecekleri tercih ediyor.