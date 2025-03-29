9 günlük bayram tatilinde hastane ve eczaneler çalışıyor mu? İşte tüm ayrıntılar

Ramazan Bayramı boyunca, hastanelerin acil servisleri kesintisiz hizmet verecek. Ancak, poliklinik hizmetleri tatil süresince duracak.

Ramazan Bayramı süresince eczaneler kapalı olacak.

Ancak nöbetçi eczaneler belirlenen program doğrultusunda hizmet vermeye devam edecek.

Aile sağlığı merkezleri çalışacak mı?

Sağlık ocakları (aile sağlığı merkezleri) bayram boyunca kapalı olacak.

Bu nedenle aile hekimleri de tatil süresince hizmet vermeyecek.

Sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, acil durumlarda hastanelerin acil servislerine veya nöbetçi eczanelere başvurabilecek.