9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü: Sağlıklı bir hayat için devrim niteliğinde ipuçları!

Neden Sigarayı Bırakmak İstediğini Bil

Sigarayı bırakmadan önce, neden bırakmak istediğini net bir şekilde anlaman çok önemlidir. Sağlığını korumak, tasarruf etmek veya sevdiklerini sigaranın zararlı etkilerinden korumak gibi nedenler, seni motive edebilir. Kendine şu soruları sorarak daha net bir hedef belirleyebilirsin:

Sigara içmenin bana ne gibi olumsuz etkileri var?

Sigarasız bir yaşamda hangi avantajları elde edebilirim?

Ailem ve çevremdeki insanlar sigara içtiğimde nasıl etkileniyor?

Sigara içmediğimde daha sağlıklı ve enerjik hisseder miyim?

Bu sorulara vereceğin yanıtlar, sigara bırakma sürecinde seni güçlendirecek içsel motivasyonu sağlayacaktır.