ABD'de Andes varyantı alarmı: Bir yolcu pozitif çıktı!

ABD Sağlık Bakanlığı, gemiden tahliye edilen Amerikan vatandaşlarından birinde hantavirüs tespit edildiğini doğruladı. Tahliye operasyonunun detayları, virüsün ciddiyetini ortaya koyuyor:

Pozitif vaka ve semptom gösteren bir diğer yolcu, özel biyogüvenlik kabinlerinde taşınarak Nebraska’daki bir tıp merkezine sevk edildi. Uçakta bulunan toplam 17 Amerikan vatandaşı, ileri tetkikler için yüksek güvenlikli gözetim altına alındı.

KORKUTAN ÖZELLİK: ANDES VARYANTI

Hantavirüs normalde kemirgen dışkılarıyla temas yoluyla bulaşsa da, bu salgını tehlikeli kılan ana unsur virüsün suşu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gemideki vakaların Andes varyantı olduğunu tahmin ediyor.

Bu varyant, kemirgen aracılığına ihtiyaç duymadan doğrudan insanlar arasında yayılabiliyor.

AVRUPA ALARMDA: VAKALAR VE KARANTİNALAR

Salgın dalgası Avrupa başkentlerine de ulaştı. Kıtada son durum şöyle:

Fransa: Paris’te izole edilen bir hastanın durumunun ağırlaştığı açıklandı. Sağlık Bakanı Stéphanie Rist, sürecin yakından takip edildiğini duyurdu.

İngiltere: Manchester Havalimanı’na inen 20 vatandaş 72 saatlik karantinaya alındı. Ayrıca iki İngiliz vatandaşının tedavisi Hollanda ve Güney Afrika’da sürüyor.

İspanya & Hollanda: Madrid’de 14, Hollanda’da ise 26 kişilik gruplar askeri ve sivil hastanelerde zorunlu karantina altında tutuluyor.