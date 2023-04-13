ABD'de kürtaj hapı tartışmasının mahkeme kararına itiraz

Başkan Yardımcısı Kamala Harris de mahkemenin ilgili kararına tepki gösterdi.

FDA'nın 20 yıl önce söz konusu kürtaj ilacının Amerikan halkı için güvenli ve etkili olduğu kararını verip onayladığını kaydeden Harris, "Bu karar uygulamada kalırsa, kemoterapi ilaçlarından astım ilaçlarına, tansiyon haplarından insüline kadar hiçbir ilaç güvende olmayacak." ifadesini kullandı.

Harris, söz konusu kararın Amerikalıların haklarını tehdit ettiği değerlendirmesinde bulundu. Biden yönetiminin söz konusu ilaca erişimi koruma konusunda kararlı olduğunu aktaran Harris, "Amerika'da üreme sağlığı krizi var. Yönetimimiz, kadın sağlığını ve kendi bedenleri hakkında karar verme haklarını korumak için mücadeleye devam edecek." sözünü verdi.