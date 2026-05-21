AB'den hantavirüs açıklaması: Tedavisi yok!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Sürdürülebilir Ulaştırma ve Turizmden Sorumlu Üyesi Apostolos Tzitzikostas, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Hollanda bandralı MV Hondius adlı yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakalarını değerlendiren Tzitzikostas, salgına dair güncel verileri kamuoyuyla paylaştı.

Gelen bilgilere göre, gemide şu ana kadar 11 vaka tespit edildi. Bu vakalardan 9'unun laboratuvar testleriyle Andes hantavirüsü olduğu doğrulandı. Salgında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Tzitzikostas, 2 hastanın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

"GENİŞ ÇAPLI SALGIN İŞARETİ YOK"

Tüm şüpheli ve doğrulanmış vakaların sıkı tıbbi gözetim altında izole edildiğini ifade eden Tzitzikostas, şu değerlendirmede bulundu: "Şu aşamada daha geniş çaplı bir salgının başlangıcını gördüğümüze dair herhangi bir işaret yok."

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ise Avrupa'daki genel nüfus için riski "çok düşük" seviyede görüyor. Yaşanan gelişmeler üzerine AB sağlık ve sivil koruma mekanizmaları hızlı şekilde devreye alındı. İspanya'nın yardım talebiyle birlikte 6 Mayıs'ta AB Sivil Koruma Mekanizması aktif hale getirildi ve Tenerife Adası'ndan Avrupa'daki hastanelere 70'ten fazla yolcu ve mürettebat tahliye edildi. Bu kişilerin 40'tan fazlasının AB vatandaşı olduğu belirtildi.

AŞI VE TEDAVİ ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Virüsün uzun kuluçka süresine dikkat çekerek önümüzdeki haftalarda yeni vakaların görülebileceği konusunda uyaran Tzitzikostas, Avrupa Komisyonu'nun Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ECDC ve üye ülkelerle yakın temas halinde çalışmayı sürdürdüğünü ekledi.

Şu an için AB'de hantavirüse karşı onaylanmış bir aşı veya özel tedavi bulunmuyor. Ancak çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Tzitzikostas, şu ifadeleri kullandı: "Hantavirüslere karşı umut vadeden aşı ve tedavi yöntemleri geliştiriyoruz"

HANTAVİRÜS NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor. Virüsün insanlara geçiş yolları ise şunlar: