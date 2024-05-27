Aç karnına turşu yemek o kadar faydalı ki yararları saymakla bitmiyor!
Aç karnına turşu yemenin faydaları saymakla bitmiyor! İşte turşunun faydaları...
Editör: Yağmur Biçen
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Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, bu basit gibi görünen atıştırmalık aslında birçok sağlık sorununun çözümü olabilir.
SİNDİRİM SİSTEMİ İÇİN ÇOK FAYDALI
Aç karnına turşu yemek, doğal olarak fermente edilmiş sebzelerin tüketilmesidir. Genellikle salatalık, lahana, havuç gibi sebzelerin sirke ve tuz ile birlikte fermente edilmesiyle elde edilen turşu, sindirim sistemi için oldukça faydalı bir besindir.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN BİRE BİR
Turşu, probiyotik bakteriler içerir. Bu bakteriler, bağırsak florasını dengede tutarak bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı vücudu korur.
KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI
Aç karnına turşu yemek, tokluk hissi verir ve böylece aşırı yeme ihtimalini azaltır. Ayrıca, içerdiği probiyotikler sayesinde kilo verme sürecini destekler.