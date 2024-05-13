Acil servislere başvurularda yoğunluk! Aciller, acillik hale geldi!

Acil servislere başvuru sayısı artıyor. Dünyada her yıl ortalama 850 milyon olan başvuru sayısı geçen yıl ülkemizde 150 milyonu geçti. Hekim Birliği Sendikası "aciller, acillik hale geldi" ifadesiyle konuya dikkat çekti. Hekimler, yoğunluk nedeniyle nitelikli sağlık hizmeti verilemediğini belirtti.

Acil servislere başvurularda yoğunluk! Aciller, acillik hale geldi!
Editör: Haber Merkezi

Her iki hastadan biri acil servise başvuruyor. Artan yoğunluk, hem hastaları hem hekimleri hem de sağlık sistemini zora sokuyor.

Hekim Birliği Sendikası, Antalya’da "Acil ve Afet Çalıştayı" düzenledi. Sendikanın Genel Başkanı Yakup Gökhan Doğramacı, acil servislerdeki yeşil alanların sağlık sistemindeki başlıca sorunlardan biri olduğunu söyledi.

2022 yılında yaklaşık 130 milyon kişi acil servise başvuru yaptı. Geçen yıl bu sayı 150 milyonu geçti. Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Münasip Budak, salgından sonra başvuruların tırmandığına dikkat çekti.

Sendika yönetimi, Sağlık Bakanlığından başvuru artışlarının kontrol altına alınmasını istedi.

Ankara'da zehir tacirlerine büyük darbe! 85 kişi gözaltına alındıAnkara'da zehir tacirlerine büyük darbe! 85 kişi gözaltına alındıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# acil servis # sağlık bakanlığı
Çok Okunanlar
Yaşar Güler'den dikkat çeken ABD mesajı!
Yaşar Güler'den dikkat çeken ABD mesajı!
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı! İşte detaylar
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı! İşte detaylar
Sinan Ateş'in cinayetten önceki mesajları ortaya çıktı!
Sinan Ateş'in cinayetten önceki mesajları ortaya çıktı!
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar devam edecek! 13 Mayıs 2024 pazartesi hava durumu
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar devam edecek! 13 Mayıs 2024 pazartesi hava durumu
Öne Çıkanlar ABD'den katliam itirafı! ABD'den katliam itirafı! Pazarcılar arasında çıkan kavga kanlı bitti Pazarcılar arasında çıkan kavga kanlı bitti