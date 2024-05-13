Acil servislere başvurularda yoğunluk! Aciller, acillik hale geldi!

Her iki hastadan biri acil servise başvuruyor. Artan yoğunluk, hem hastaları hem hekimleri hem de sağlık sistemini zora sokuyor.

Hekim Birliği Sendikası, Antalya’da "Acil ve Afet Çalıştayı" düzenledi. Sendikanın Genel Başkanı Yakup Gökhan Doğramacı, acil servislerdeki yeşil alanların sağlık sistemindeki başlıca sorunlardan biri olduğunu söyledi.

2022 yılında yaklaşık 130 milyon kişi acil servise başvuru yaptı. Geçen yıl bu sayı 150 milyonu geçti. Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Münasip Budak, salgından sonra başvuruların tırmandığına dikkat çekti.

Sendika yönetimi, Sağlık Bakanlığından başvuru artışlarının kontrol altına alınmasını istedi.