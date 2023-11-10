Açken Asla Sakız Çiğnemeyin! Gastrite Yol Açıyor...

Alışveriş Yapmayın!

Hepimiz, açken ihtiyacımız dışında olandan daha fazla yiyecek alırız. Bunun temelinde yatan en büyük sebep ise açlığın bizlere verdiği içgüdü. Bu yüzden aç ve boş bir mide, alışveriş sırasındaki herhangi bir mağazada bile bizi alışveriş yapmaya yönlendiriyor. Bu yüzden açken sakın alışverişe çıkmayın.