Açken Asla Sakız Çiğnemeyin! Gastrite Yol Açıyor...
Açken sakın bunları yapmayın! Açken yaptığınız davranışlar vücudunuzda ciddi rahatsızlıklara neden olabilir! Açken bu davranışları yapmamaya özen gösterin! İşte açken yapmamanız gerekenler…
Uyumayın!
Açlık ve düşük glikoz seviyeleri uykuya dalmanızı engeller. Aç kaldığınızda ya da aç hissettiğinizde bu durum, yüzeysel uykuya ve erken uyanmaya sebebiyet verir.
Alışveriş Yapmayın!
Hepimiz, açken ihtiyacımız dışında olandan daha fazla yiyecek alırız. Bunun temelinde yatan en büyük sebep ise açlığın bizlere verdiği içgüdü. Bu yüzden aç ve boş bir mide, alışveriş sırasındaki herhangi bir mağazada bile bizi alışveriş yapmaya yönlendiriyor. Bu yüzden açken sakın alışverişe çıkmayın.
Tartışmayın!
Araştırmalar, açlığın insanı daha da agresif hale getirdiğini söylüyor. Aç karnına tartışmaktan kaçının çünkü normalden büyük tepkiler verme olasılığınız daha yüksek olacaktır. Bu yüzden kesinlikle aç karnına başkalarıyla tartışma içerisine girmeyin.
Egzersiz Yapmayın!
Aç karnına egzersiz yapmanın daha fazla kalori yaktığını düşünenler var. Fakat aç karnına egzersiz yapmak yağ kaybını etkilemez. Aksine kas kaybına neden olur. Bu yüzden aç karnına sakın egzersiz yapmayın.