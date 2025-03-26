Adana'nın tescilli içeceği şalgam... Faydaları saymakla bitmiyor!
Şalgamın faydaları saymakla bitmiyor! Zayıflamaya yardımcı oluyor, kolestrol düşürüyor, karaciğer yağlanmasına iyi geliyor. İşte Adana'nın tescilli içeceği şalgamın saymakla bitmeyen faydaları...
Adana'nın tescilli lezzeti şalgam, içerdiği probiyotikler sayesinde zayıflamak isteyenlerin tercihi oluyor.
Şalgamın faydaları saymakla bitmiyor! Zayıflamaya yardımcı oluyor, kolestrol düşürüyor, karaciğer yağlanmasına iyi geliyor. İşte Adana'nın tescilli içeceği şalgamın saymakla bitmeyen faydaları...
Kilo kaybettiriyor, tok tutuyor...
Aynı zamanda içerdiği probiyotikler sayesinde metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olan şalgamı beslenme uzmanları içeriğindeki doğal antioksidanlar ve vitaminler sayesinde hem bağışıklık sistemini güçlendirdiğini hem de sağlıklı kilo kaybına katkı sağladığını vurguluyor.
Şalgam iftarda ve sahurda tüketilebilir
Beslenme ve Diyet Uzmanı Zeynep Yılmaz, iftar ve sahurda şalgam tüketiminin önemli olduğunu belirterek, "Ramazan ayında olduğumuz için iftarda ve sahurda 1'er bardak Adana Şalgamı tavsiye ediyoruz. Şalgam lifli olan bir gıdadır ve probiyotiktir. O nedenle şalgam muhakkak iftarda da sahurda da tüketilmelidir."
Zayıflamak isteyenlerin diyet listelerinde şalgam var
Şalgamın tok tutan bir özelliği olduğu için diyet listelerinde yer aldığına vurgu yapan Yılmaz, "Kolesterolü yüksek olan kişiler içebilir şalgamı." diyor.
Adana'da zayıflamak isteyenlerin diyet listelerinde şalgam var
Lifli olması nedeniyle doygunluk hissi vereceği için hem kişileri zayıflatır hem kolesterol düşürür, karaciğer yağlanmasına iyi gelir, kanser hastaları tüketebilir.
Aynı zamanda şalgamın güzelleştirici, cildi sıkılaştırıcı, saç dökülmesini önleyici etkileri var.
Geleneksel lezzetlerden biri olan Adana Şalgamı, artık diyet listelerinde kendine yer buluyor. Uzmanlar, düşük kalorili ve tok tutucu özelliği sayesinde şalgamın kilo vermeye yardımcı olabileceğini belirtiyor. Fermente bir içecek olan Adana Şalgamının, sindirim sistemini destekleyerek bağırsak sağlığını koruduğu ifade ediliyor.