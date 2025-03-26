Adana'nın tescilli içeceği şalgam... Faydaları saymakla bitmiyor!

Şalgam iftarda ve sahurda tüketilebilir

Beslenme ve Diyet Uzmanı Zeynep Yılmaz, iftar ve sahurda şalgam tüketiminin önemli olduğunu belirterek, "Ramazan ayında olduğumuz için iftarda ve sahurda 1'er bardak Adana Şalgamı tavsiye ediyoruz. Şalgam lifli olan bir gıdadır ve probiyotiktir. O nedenle şalgam muhakkak iftarda da sahurda da tüketilmelidir."