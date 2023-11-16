Adeta Şifa Deposu! Hintlilerin Kutsal Yağı Şifa Deposu Çıktı! Ghee Yağının Faydaları

Son dönemde çok fazla kullanılmaya başlayan sade yağ bir diğer adıyla da Ghee yağı, tereyağının %99 oranında süt yağı içeren kısmından elde edilir. Peki Ghee yağı nasıl kullanılır ve faydaları nelerdir? İşte her derde deva Ghee yağı...

# sağlık
Son Güncelleme:
Adeta Şifa Deposu! Hintlilerin Kutsal Yağı Şifa Deposu Çıktı! Ghee Yağının Faydaları - Resim: 1

Yabancılarda Ghee yağı, Osmanlı da ‘revgan-i sade’ olarak adlandırılıyordu. Günümüzde ise sade yağ olarak bilinen bu yağın faydaları saymakla bitmiyor.

1 12
Adeta Şifa Deposu! Hintlilerin Kutsal Yağı Şifa Deposu Çıktı! Ghee Yağının Faydaları - Resim: 2

Ghee yağını, tereyağının, içinde doğal olarak bulunan süt proteini kazein ve süt şekeri laktozdan arındırarak elde ederiz.

2 12
Adeta Şifa Deposu! Hintlilerin Kutsal Yağı Şifa Deposu Çıktı! Ghee Yağının Faydaları - Resim: 3

Ghee yağı, Hindistan'da keşfedilmiş ve kutsal sayılmıştır. Hintliler zaman zaman bu yağı ritüellerde de kullanmıştır.

3 12
Adeta Şifa Deposu! Hintlilerin Kutsal Yağı Şifa Deposu Çıktı! Ghee Yağının Faydaları - Resim: 4

Ghee yağını elde etmek ise hiç zor değildir. 1 kilogram tereyağından 900 gram kadar Ghee yağı elde edilebilir.

Peki Ghee yağının faydaları nelerdir? Ghee yağı nasıl yapılır ve kullanılır? İşte merak edilenler

4 12