Adeta Şifa Deposu! Hintlilerin Kutsal Yağı Şifa Deposu Çıktı! Ghee Yağının Faydaları
Son dönemde çok fazla kullanılmaya başlayan sade yağ bir diğer adıyla da Ghee yağı, tereyağının %99 oranında süt yağı içeren kısmından elde edilir. Peki Ghee yağı nasıl kullanılır ve faydaları nelerdir? İşte her derde deva Ghee yağı...
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Yabancılarda Ghee yağı, Osmanlı da ‘revgan-i sade’ olarak adlandırılıyordu. Günümüzde ise sade yağ olarak bilinen bu yağın faydaları saymakla bitmiyor.
Ghee yağını, tereyağının, içinde doğal olarak bulunan süt proteini kazein ve süt şekeri laktozdan arındırarak elde ederiz.
Ghee yağı, Hindistan'da keşfedilmiş ve kutsal sayılmıştır. Hintliler zaman zaman bu yağı ritüellerde de kullanmıştır.
Ghee yağını elde etmek ise hiç zor değildir. 1 kilogram tereyağından 900 gram kadar Ghee yağı elde edilebilir.
Peki Ghee yağının faydaları nelerdir? Ghee yağı nasıl yapılır ve kullanılır? İşte merak edilenler