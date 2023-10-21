Ağrı Kesici Haplara Son! Bu Baharatı Süt ve Yoğurtla Tükettiğinizde Ağrılarınızdan Eser Kalmayacak!
Soğuk algınlığından şekere kadar birçok hastalığınıza şifa olacak olan zerdeçalın faydaları saymakla bitmez. Aspirin kadar etki gösteren zerdeçalı farklı tariflerle denemiş miydiniz? İşte süt ve yoğurtla birleşen zerdeçalın faydaları...
Çeşitli yemeklere ve içeceklere eklenen zerdeçal turuncu sarı rengiyle oldukça dikkat çekici bir baharat. Hindistan ve Güneydoğu Asya'dan gelen şifalı baharat, uzun yıllardır her alanda kullanılıyor.
İçindeki kurkumin maddesi iltihaplanmaların önüne geçebilir. Bakteri, virus ve yaralanmaların yol açtığı hasarları onararak zararlı bileşenlerle savaşarak vücudu korumaya çalışır. Kurkuminin genellikle mide rahatsızlıklarını hafifletmede etkili bir rol oynuyor.
Zerdeçalın ağrıları hafifletme özelliği oldukça yüksek. Vücutta oluşan şişlikleri indirir, eklem ağrılarını hafifletebilir. Eklem kireçlenmesi probleminde etkili bir rol oynar. Kronik iltihapların tedavisinde takviye olarak kullanılabilir.
Zerdeçal, tip 1 ve tip 2 diyabet rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olabilir. Araştırmalar, diyabetin neden olduğu çeşitli hastalık türlerine de iyi geldiğini kanıtlar nitelikte. Kurkuminin maddesi diyabet için de önemli bir noktada. Uzmanlar, diyabet ve zerdeçal ilişkisinin hâlâ araştırıldığını belirtiyor.