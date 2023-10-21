Ağrı Kesici Haplara Son! Bu Baharatı Süt ve Yoğurtla Tükettiğinizde Ağrılarınızdan Eser Kalmayacak!

Zerdeçal, tip 1 ve tip 2 diyabet rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olabilir. Araştırmalar, diyabetin neden olduğu çeşitli hastalık türlerine de iyi geldiğini kanıtlar nitelikte. Kurkuminin maddesi diyabet için de önemli bir noktada. Uzmanlar, diyabet ve zerdeçal ilişkisinin hâlâ araştırıldığını belirtiyor.