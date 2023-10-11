Ağrı Kesicilere, İltihaplanmalara Son! Çemen Otu Bitkisiyle Ağrı Devri Bitiyor
Çok fazla ilaçların kullanılması vücutta önemli hasarlara neden olabiliyor. İlaçlardan kaçanlar ise bitkisel çözümlere koşuyor. Doğal ağrı kesici olarak adlandırılan çemen otu bitkisi tüm ağrıları söküp atıyor. İşte çemen otu bitkisinin faydaları
Çemen otu özellikle Hint mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Her yemeğe farklı bi lezzet katan çemen otunu kışın gelmesiyle birlikte rahat bulabilir ve kolayca tüketebilirsiniz.
Dertlere Deva
Taze ve kuru olarak tüketebilen çemen otunun yapraklarını, dallarını hatta köklerini baharat olarak tükebilirsiniz. Yapılan araştırmalar çemen otunun şeker hastalığı, obezite, yüksek kolesterol, yüksek kan basıncı, kalp sağlığı, bakteriyel, fungal ve viral enfeksiyonlar ve iltihaplara iyi gelebileceğini gösterdi.
Ancak hamilelik esnasında rahim kaslarının kasılmasına neden olabileceği için doktorunuza başvurmanızda fayda olabilir. Hem Çin hem de Hint tıbbında kullanılan çemen otu, makyaj malzemesi sabun ve çay olarak farklı alanlarda kullanıldı.
Bol Vitamin ve Mineral
A,B ve D vitamini açısından zengin olan çemen otu aynı zamanda içeriğinde biyotin, demir ve bol miktarda lif barındırır.