Ağzı kulaklara getirdi! Türk kahvesinin içine bir kaşık Hindistan cevizi yağı koydu

Gün içinde en sık tüketilen içeceklerden biri olan Türk kahvesini daha faydalı bir hale getirmenin en kestirmek yolu Hindistan Cevizi Yağıdır. Hindistan cevizi yağı, Türk kahvesine eklendiğinde adeta doping etkisi olur.

Yapılan araştırmalara göre Hindistan cevizi yağı metabolizmayı hızlandıran önemli besinlerden biridir. Türk kahvesiyle tüketildiğinde kilo vermeyi hızlandırır. ANcak bununla sınırlı değil. Araştırmalar Türk kahvesi ve Hindistan cevizi yağının bileşiminin birçok hastalığa fayda sağladığını belirtir.

TÜRK KAHVESİNE HİNDİSTAN CEVİZİ KOYARSANIZ...

Türk kahvesi başlı başına bir enerji deposudur. Daha iyi çalışması için uzmanlar Hindistan cevizi yağını önerir. Gün boyu enerjik kalmak isteyenler aynı zamanda kalori yakılmasını isteyenler için vazgeçilmez olan Türk kahvesi Hindistan cevizi yağı, yorgunluk ve strese birebir fayda sağlar.

Kötü kolesterol seviyesini düşüren Hindistan Cevizi yağı, damar tıkanıklarını engeller. Bu sayede kalp ritim ve damar sağlığını korur. Kalp hastaları ya da ritim bozukluğu yaşayanlar kahveyi bu formda tüketmeli.

Uyku sorunu yaşayanlar için Türk kahvesi ve Hindistan cevizi tam bir ilaçtır. Beyin sinir hücrelerini güçlendiren karışım sayesinde akşamları vücut hemen uyku moduna girebilir.

Metabolizmanın yanı sıra en tehlikeli hastalıklardan biri olan kolon sorunun yaşanmasını engeller. Kolon da çıkan rahatsızlığı engellemek için sık sık bağırsakların çalışması lazım. Bu karışımda buna oldukça fayda sağlar.

Vücuttaki yağı ve toksinleri atan karaciğeri çalıştırmak için fayda sağlar. Özellikle pankeas ve safra kesesini hareketlendirir.

TÜRK KAHVELİ HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NASIL YAPILIR?

Bir kahve fincanına, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyip iyice karışmasını sağlayın. Kahvenin tadını bastırmak istemiyorsanız, ekleyeceğiniz Hindistan cevizi yağını 1 tatlı kaşığı yeterli olur. Karıştırıp kahve formunda pişirip tüketin. Kronik hastalığı olanlar uzmanlara danışmalı.