Aile hekimliği çalışanlarının mücadelesinde 2. gün

Aile hekimliği çalışanları iş bırakma eylemlerinin ikinci gününde İstanbul Kadıköy’de buluştu. Yeni yönetmeliğin Aile Sağlık Merkezlerini ticarethaneye dönüştürdüğünü belirten hekimler, “sağlık sistemi vefat etmiştir” deyip lokma dağıttı.

Barış Dikmen Barış Dikmen
Yayınlanma:

Aile hekimliği çalışanlarının iş bırakma eyleminde 2. Gün tamamlandı. Hekimler İstanbul Kadıköy’de bulunan İskele meydanında buluştu.

- Performansa dayalı işlemler tıbbi bir gereklilikle getirilmiş değil. Bilimsel değil. Dolayısıyla şu sonucu getirir, hastaların gerçekten faydalanması gereken hizmetlerden faydalanamaması ama iş yükünün de artması anlamına gelir. Ve meslektaşlarımız arasında iş barışının da bozulması anlamına gelir. Bizim gerçekten sağlıkta şiddet gibi bir sorunumuz varken bakanlık bu soruna çözüm bulmak yerine bizim maaşlarımızı azaltmanın ve hastayla hekimi daha çok karşı karşıya getirmenin yolunu arıyor.

 Bildiriler dağıttılar, halaylar çektiler. Sağlık sisteminin çöktüğünü söyleyip lokma dağıttılar.)))

Hekimler ve Ebeler, Aile Sağlığı merkezlerinin yeni yönetmelikle birlikte ticarethaneye dönüştüğünü söyledi.

- Aile Hekimleri huzurlu olmak istiyor. Aslında çok bir şey istemiyor. Tüm dünyada olduğu gibi randevu sistemiyle çalışmak, hastalarına istediği gibi insanca vakit ayırmak ve bunun karşılığında da emekliliğe yansıyacak ücretlerini almak istiyor bu kadar.

Yeni yönetmelikle birlikte Aile Hekimliği Çalışanlarının özlük haklarından gasp edildiğini belirten sağlık çalışanlarının iş bırakma eylemine yurttaşlar da destek verdi.

- Bizler hastalarımızı müşteri olarak görmek istemiyoruz. Her gelmeyen hasta nedeniyle bizim maaşlarımızdan kesinti yapılmak isteniyor. Ben soruyorum bakana, acaba diyanet işleri başkanlığı imamından yeteri kadar gelmeyen cemaat için para kesiyor mu? Ya da içişleri bakanlığı emniyet mensuplarına şunu diyor mu? Şu kadar suç işlenirse maaşını tam veririm diye? Neden gelmeyen hasta nedeniyle bizlerin maaşı kesilmek isteniyor?
- Türkiye’nin genelinde tüm illerde %80 %90 oranında tüm aile sağlığı merkezleri kapalıydı. Arkadaşlarımız iş bırakma eylemine büyük bir destek veriyorlar. Hastalarımızın da desteğini görüyoruz onlara da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü biz hem kendi emeğimiz için hem de hastalarımız için mücadele ediyoruz. /// Ben aile hekimlerimizi destekliyorum.
Bakan Işıkhan asgari ücret hakkında net konuştuBakan Işıkhan asgari ücret hakkında net konuştuEkonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

aile hekimleri
Günün Manşetleri
Ersin Tatar'dan Türk Dünyası'na çağrı
Hakan Fidan, ABD'deki seçim sonrasını işaret etti
Hizbullah İsrail’e roket attı
Rusya'dan seçimleri Trump'ın kazanmasıyla ilgili ilk açıklama
4 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye ve Yunanistan heyetleri bir araya geldi
Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı'nda kritik mesajlar
Donald Trump zafer konuşması yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a tebrik mesajı
ABD'de Donald Trump zaferini ilan etti
Çok Okunanlar
Dünyanın en güçlü orduları listesi yayınlandı: Türkiye kaçıncı sırada? Dünyanın en güçlü orduları listesi yayınlandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Hakan Fidan, ABD'deki seçim sonrasını işaret etti Hakan Fidan, ABD'deki seçim sonrasını işaret etti
Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı'nda kritik mesajlar Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı'nda kritik mesajlar
Rusya'dan seçimleri Trump'ın kazanmasıyla ilgili ilk açıklama Rusya'dan seçimleri Trump'ın kazanmasıyla ilgili ilk açıklama
Beşiktaş-Malmö maçı canlı izle! Beşiktaş-Malmö maçı canlı izle!