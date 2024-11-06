Aile hekimliği çalışanlarının mücadelesinde 2. gün

Aile hekimliği çalışanlarının iş bırakma eyleminde 2. Gün tamamlandı. Hekimler İstanbul Kadıköy’de bulunan İskele meydanında buluştu.



- Performansa dayalı işlemler tıbbi bir gereklilikle getirilmiş değil. Bilimsel değil. Dolayısıyla şu sonucu getirir, hastaların gerçekten faydalanması gereken hizmetlerden faydalanamaması ama iş yükünün de artması anlamına gelir. Ve meslektaşlarımız arasında iş barışının da bozulması anlamına gelir. Bizim gerçekten sağlıkta şiddet gibi bir sorunumuz varken bakanlık bu soruna çözüm bulmak yerine bizim maaşlarımızı azaltmanın ve hastayla hekimi daha çok karşı karşıya getirmenin yolunu arıyor.

Bildiriler dağıttılar, halaylar çektiler. Sağlık sisteminin çöktüğünü söyleyip lokma dağıttılar.)))

Hekimler ve Ebeler, Aile Sağlığı merkezlerinin yeni yönetmelikle birlikte ticarethaneye dönüştüğünü söyledi.



- Aile Hekimleri huzurlu olmak istiyor. Aslında çok bir şey istemiyor. Tüm dünyada olduğu gibi randevu sistemiyle çalışmak, hastalarına istediği gibi insanca vakit ayırmak ve bunun karşılığında da emekliliğe yansıyacak ücretlerini almak istiyor bu kadar.

Yeni yönetmelikle birlikte Aile Hekimliği Çalışanlarının özlük haklarından gasp edildiğini belirten sağlık çalışanlarının iş bırakma eylemine yurttaşlar da destek verdi.



- Bizler hastalarımızı müşteri olarak görmek istemiyoruz. Her gelmeyen hasta nedeniyle bizim maaşlarımızdan kesinti yapılmak isteniyor. Ben soruyorum bakana, acaba diyanet işleri başkanlığı imamından yeteri kadar gelmeyen cemaat için para kesiyor mu? Ya da içişleri bakanlığı emniyet mensuplarına şunu diyor mu? Şu kadar suç işlenirse maaşını tam veririm diye? Neden gelmeyen hasta nedeniyle bizlerin maaşı kesilmek isteniyor?