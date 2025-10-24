Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor: Bakan Memişoğlu Antalya’da ayrıntıları paylaştı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 24 Ekim 2025 Cuma günü yerinde inceleme ve değerlendirme yapmak amacıyla Antalya’ya gitti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı kapsamında yaptığı Antalya il gezisinde önce Aksu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığının yeni uygulaması olan kurumsal kimlik kılavuzuna uygun olarak dönüştürülen Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek hastalarla konuştu, sağlık çalışanları ve yöneticilerle görüştü.

Bakan Memişoğlu, Aksu Aile Sağlığı Merkezinde yaptığı basın açıklamasında; Antalya’nın sağlık hizmetleri anlamında üniversite hastaneleriyle, eğitim ve araştırma hastaneleriyle, toplam 47 hastanesiyle Türkiye’nin örnek sağlık hizmeti sunan illerinden biri olduğunu belirterek Antalya’da yatırımları, hastaneleri daha çok artırmak ve sağlıkla ilgili daha iyi hizmet sunabilmek için istişare toplantısına geldiklerini ifade etti.

Antalya’daki sağlık yatırımlarından bahseden Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasını yatırım planımıza aldık. Şimdi projesini hazırlıyoruz. En kısa zamanda da orayı büyük oranda yenilemiş olacağız. Üniversite hastanemiz de keza öyle. Antalya’ya birçok yatırım yapıyoruz. Antalya Döşemealtı Devlet Hastanesini bitirdik. Aksu’yu, Manavgat’ı inşallah en kısa zamanda onları da bitireceğiz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’nda ‘Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık’ vizyonumuzla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sağlıkta sadece Türkiye’ye değil, etrafımızdaki veya sağlığa ihtiyacı olan her yerdeki insana ulaşmaya çalışıyoruz.” dedi.

AİLE HEKİMLİKLERİNE KURUMSAL KİMLİK KAZANDIRIYORUZ

Sağlık Bakanı Memişoğlu, en önemli sağlık birimleri olarak adlandırdığı aile sağlığı merkezlerini, aile sağlığını ve birinci basamak sağlık hizmetlerini öncelikli gördüklerini belirterek aile hekimliklerinde yapılan yeni çalışmayı anlattı:

“Aile hekimliklerine kurumsal kimlik kazandırıyoruz, fiziki yapıları düzeltiyoruz. Bundan sonra aile sağlığı merkezlerinin belli standartlarda fiziki yapıları ve logosu olacak. Bundan sonra burada örnek olan aile sağlığı merkezinin logosuyla, kurumsal kimliğiyle inşallah en kısa zamanda bütün aile sağlığı merkezlerimizi bu şekilde fiziki standartlara kavuşturacağız.





Bütün toplumumuzdan da aile hekimlerine sahip çıkmasını ve öncelikli olarak aile hekimliklerine gitmelerini istiyoruz. Çünkü aile hekimlerinin öncelikli olarak kendilerinin sağlığıyla ilgili bilgisi olduğunu ve gerekli gördüğü zaman hastaneye de randevu alabilecek bir sistem oluşturduğumuz için aile hekimlerine gitmesini özellikle toplumumuzdan bekliyoruz. Sadece hastalandıklarında değil, normalde bedenleriyle ilgili danışacakları, bilgi alacakları hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız orada.”

RANDEVU SİSTEMİ

Toplumun sağlığını korumasını istediklerini vurgulayan Bakan Memişoğlu, “Bugünden itibaren aile hekimliklerinde de -hepsini değil ama- belli bir kapasiteyi randevuyla insanlarımıza açıyoruz. Bundan sonra aile hekimliğinde bir kısım vatandaşımız randevuyla muayene olacak.” bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu; tütün, sigara, madde kullanımı ve kötü alışkanlıklar konularında “bağımlılıklarla mücadele” prensibiyle hareket ettiklerini ve aile hekimliklerinde sigara bırakma birimleri oluşturacaklarını duyurdu.

SİGARAYI BIRAKMAYA NİYETİ OLAN KİŞİLERE DESTEK VERECEĞİZ

Bakan Memişoğlu, “Böylece insanlarımız aile hekimliklerine geldiği zaman sigarayla ilgili hem danışmanlık hem de orada yeteri kadar ilacını alabilecek. Sigarayı bırakmaya niyeti olan kişilere destek vereceğiz. Topluma şunu söylemek isterim; sadece bizlerin uğraşı değil, herkesin bu konuda çaba harcaması gerekir.” şeklinde konuştu.

Sadece sağlık birimleriyle değil, mobil sağlık üniteleriyle sigara bırakma polikliniklerini meydanlara, çarşılara, vatandaşların olduğu yere taşıdıklarını dile getiren Sağlık Bakanı Memişoğlu, vatandaşların mobil sağlık ünitelerinden de danışmanlık hizmeti alabileceğini ifade etti.

Bakan Memişoğlu, sigara bırakma polikliniklerinin sayısını bir yılda iki katına çıkardıklarını sözlerine ekleyerek “Sigarayı lütfen bırakın. Bunu ertelemeyin. Çocuklarınız, bedeniniz, sağlığınız için sigarayı bırakın.” vurgusu yaptı.

Basın açıklamasının ardından Antalya Valiliğini ziyaret eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, burada Vali Hulusi Şahin ve ildeki yetkililerle görüştü.

Öğleden sonra, Antalya Şehir Hastanesinde sağlık çalışanları ve yöneticilerle bir araya gelen Sağlık Bakanı Memişoğlu, hastanede düzenlenen “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Antalya Sağlık Yöneticileri Toplantısı”na katıldı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Antalya’da devam eden “12. Dünya Acil Cerrahi Kongresi”ne katılarak programını sonlandırdı.