Akciğer Dostu Şurup! Astım ve Bronşiti Önlüyor!
Akciğer rahatsızlıkların tedavisinde birebir fayda sağlayan mucizevi şurup! Akciğer dostu bu şurup, astım ve bronşiti önlüyor! İşte akciğer dostu şurubun birbirinden faydalı özellikleri!
Çam kozalağı şurubu, hem doğal hem lezzetli hem de kendine özgü tadı olan bir besindir. Çam ağaçlarındaki kozalaklardan elde edilen kozalak şurubu, orman esansını anımsatan bir lezzete sahiptir. Geçmişten günümüze geleneksel tıpta kullanılan ve bitkisel çözüm yollarından biri olan çam kozalağı şurubu, son zamanlarda oldukça popülerlik kazanmıştır.
Kozalak Deyip Geçmeyin!
Çam kozalağı şurubu, eşsiz lezzeti ve farklı aromasıyla sağlık sektöründe kullanılan ve birçok hastalığa olumlu yönde fayda sağlayan doğal bir üründür. Özellikle Akdeniz bölgelerinde, çam ormanlarının çokça bulunduğu ortamlarda yetişen geleneksel bir lezzettir. Çam kozalağı şurubu; geleneksel mutfakta, yemeklerde ve içeceklerde sıkça kullanılmıştır. Kullanıldığı her bir yemeğe ve içeceğe farklı ve benzersiz tatlar katmıştır. Aynı zamanda çam kozalağı şurubu, tatlandırıcı ve aroma verici olarak da kullanılmaktadır. Çam kozalağı şurubu; kozalakların kaynatılmasıyla oluşan ve ardından şeker ilave edip şurup haline getirilen bir besin kaynağıdır.
Kozalak Şurubu Faydaları Nelerdir?
- Akciğer hastalıklarına karşı büyük bir kalkan oluşturur ve akciğeri korur. Yine akciğere bağlı astım ve bronşit gibi hastalıkların tedavi edilmesinde sıkça kullanılır.
- Üst solunum yolu enfeksiyonların önüne geçerek boğazda bulunan mikropları temizler. Aynı zamanda daha rahat nefes alınmasını sağlayarak öksürüğe son verir.
- İçerisinde bulundurduğu antioksidan etkisi sayesinde vücudu zararlı etkenlere karşı korur.
- İçerisinde bulundurduğu etken maddeler sayesinde balgam söktürücü özelliğe sahiptir.
- İçerisinde bulundurduğu çeşitli vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklığın güçlenmesine fayda sağlayarak, vücudu iltihaplardan korur ve zararlı maddeleri uzaklaştırır.
- Gargara olarak kullanıldığında ağız ve diş sağlığını korumaya yardımcı olur.
- Sinirleri yumuşatır ve uyku bozukluklarına karşı olumlu etkiler sağlar.
- Cilt üzerinde de oldukça olumlu etkilere sahiptir. Ciltte oluşan hasarları onarır ve cildi yeniler.
- Kurumuş ve yıpranmış saçların sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlayarak, saçları besler ve güçlendirir.
- Mide kanaması riskini en aza indirir ve yüksek tansiyonun düşmesine yardımcı olur.