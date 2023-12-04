Akciğer Hastalıklarına Karşı Kendinizi Koruyun! Günde 1 Avuç Tüketin ve Akciğer Sağlığınızı Koruyun
Kronik akciğer hastalıkları, KOAH ve astım gibi hastalıkları içerir. Eğer bu hastalıklar tedavi edilmezse, kişinin hayatını kaybetmesine kadar gidebilir. Tedavinin yanında sağlıklı beslenmek ve akciğer sağlığınızı korumanız gerekmektedir. Akciğer sağlığı için ceviz tüketimi ise sizi korumaya alır.
Dünya Sağlık Örgütü, KOAH'ın dünyada en çok ölüme yol açan üçüncü hastalık olduğunu bildiriyor.
Akciğer hastalıklarının temel sebebi ise iltihaplanmadır. İltihaplanma, akciğer dokusunda hasara ve akciğer fonksiyonlarının bozulmasına neden olur.
CEVİZ TÜKETİN
Her gün bir avuç ceviz yemek, 2,5 gram omega-3 almanızı sağladığı bildirildi.
Omega-3 yağ asitleri, sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasıdır ve akciğer sağlığına da faydalı olabileceği araştırmalar sonucunda öğrenildi.