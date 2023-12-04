Akciğer Hastalıklarına Karşı Kendinizi Koruyun! Günde 1 Avuç Tüketin ve Akciğer Sağlığınızı Koruyun

Kronik akciğer hastalıkları, KOAH ve astım gibi hastalıkları içerir. Eğer bu hastalıklar tedavi edilmezse, kişinin hayatını kaybetmesine kadar gidebilir. Tedavinin yanında sağlıklı beslenmek ve akciğer sağlığınızı korumanız gerekmektedir. Akciğer sağlığı için ceviz tüketimi ise sizi korumaya alır.

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Akciğer Hastalıklarına Karşı Kendinizi Koruyun! Günde 1 Avuç Tüketin ve Akciğer Sağlığınızı Koruyun - Resim: 1

Dünya Sağlık Örgütü, KOAH'ın dünyada en çok ölüme yol açan üçüncü hastalık olduğunu bildiriyor.

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Akciğer Hastalıklarına Karşı Kendinizi Koruyun! Günde 1 Avuç Tüketin ve Akciğer Sağlığınızı Koruyun - Resim: 2

Akciğer hastalıklarının temel sebebi ise iltihaplanmadır. İltihaplanma, akciğer dokusunda hasara ve akciğer fonksiyonlarının bozulmasına neden olur. 

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Akciğer Hastalıklarına Karşı Kendinizi Koruyun! Günde 1 Avuç Tüketin ve Akciğer Sağlığınızı Koruyun - Resim: 3

CEVİZ TÜKETİN

Her gün bir avuç ceviz yemek, 2,5 gram omega-3 almanızı sağladığı bildirildi.

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Akciğer Hastalıklarına Karşı Kendinizi Koruyun! Günde 1 Avuç Tüketin ve Akciğer Sağlığınızı Koruyun - Resim: 4

Omega-3 yağ asitleri, sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasıdır ve akciğer sağlığına da faydalı olabileceği araştırmalar sonucunda öğrenildi. 

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