Akciğer kanserinin en büyük sebebi ne? Uzmanlar açıkladı
Kasım ayı Akciğer kanseri farkındalık ayı olarak değerlendiriliyor. Yapılan etkinliklerle hastalığın sebepleri, tedavisi anlatılıyor, toplum bilinçlendirilmeye çalışılıyor. Dr. Abdurrahman Yurtaslan, hastalığın bir numaralı nedeninin sigara içmek olduğu vurgulandı.
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Kanser türleri arasında akciğer kanseri ölüm oranıyla birinci sırada yer alıyor. Türkiye’de 2022 yılı verilerine göre yılda 240 bin yeni vaka yaşanırken 130 bine yakını maalesef ölümle sonuçlanıyor.
- Akciğer kanseri ölümlere sebebiyet veren hastalıklar arasında birinci sırada, vurgulamak istediğimiz noktası da önlenebilir bir kanser olması. Yüzde 80 sebebi sigara, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, elektronik sigaralar da risk faktörü.
Hastalığın sebebini yüzde seksene yakın oranda sigara oluşturuyor. Bu nedenele akciğer kanserinin önlenebilir olmasına dikkat çekiliyor.
- Biz bu Kasım ayındaki Akciğer kanseri farkındalık ayında sigara içen hastalarımıza risk faktörünü ortadan kaldırmak hem de erken tanıya vurgu yapmak istedik. Akciğer kanserinin nasıl bir hastalık olduğu, tanı aşamaları, tedavide neler olduğu ve bundan sonraki süreçte önlemeye yönelik neler yapılabileceğini anlatıyoruz.
Kasım ayı Akciğer kanseri etkinlik ayı olarak değerlendiriliyor. Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Derya Yenibertiz , hastalığın belirtilerini
- Solunum yollarındaki septomlarla hastalar karşımıza geliyor, özellikle geçmeyen inatçı öksürüklerde, öksürüğe eşlik eden balgamla karışık kan olması, keza göğüs ağrısı nefes darlığı, hırıltı gibi şikayetlerde, bazende ses kısıklığı, kola vuran ağrı kilo kaybı gibi septomlarla da hastalar bize başvurabiliyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi