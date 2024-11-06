Akciğer kanserinin en büyük sebebi ne? Uzmanlar açıkladı

Kanser türleri arasında akciğer kanseri ölüm oranıyla birinci sırada yer alıyor. Türkiye’de 2022 yılı verilerine göre yılda 240 bin yeni vaka yaşanırken 130 bine yakını maalesef ölümle sonuçlanıyor.

- Akciğer kanseri ölümlere sebebiyet veren hastalıklar arasında birinci sırada, vurgulamak istediğimiz noktası da önlenebilir bir kanser olması. Yüzde 80 sebebi sigara, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, elektronik sigaralar da risk faktörü.

Hastalığın sebebini yüzde seksene yakın oranda sigara oluşturuyor. Bu nedenele akciğer kanserinin önlenebilir olmasına dikkat çekiliyor.

- Biz bu Kasım ayındaki Akciğer kanseri farkındalık ayında sigara içen hastalarımıza risk faktörünü ortadan kaldırmak hem de erken tanıya vurgu yapmak istedik. Akciğer kanserinin nasıl bir hastalık olduğu, tanı aşamaları, tedavide neler olduğu ve bundan sonraki süreçte önlemeye yönelik neler yapılabileceğini anlatıyoruz.

Kasım ayı Akciğer kanseri etkinlik ayı olarak değerlendiriliyor. Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Derya Yenibertiz , hastalığın belirtilerini