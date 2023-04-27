Alice Harikalar Diyarı sendromu
Duyulan en nörolojik hastalıklardan biri olan "Mikropsi" ile bu durum mümkün. Lewis Caroll"un dünyaca ünlü kitabı Alice Harikalar için "Mikropsi" İlham kaynağı olmuş ve hastalık bu çocuk kitabından sonra AIWS(Alice Harikalar Diyarında Sendromu) adını almıştır. Gelin hep beraber inceleyelim...
# sağlık
Çevrenizdeki nesneler veya kişiler birden bire olduğundan çok daha büyük ve küçük görünüyor mu?
Yanınızdaki arkadaşınız gözünüze birden 30-40 kilo almış veya vermiş gibi geliyor mu?
Cisimleri ani şekilde çok yakınınızda veya uzağınızda hissediyor musunuz?
Evinizde beslediğiniz kediyi bir anda üstünüze doğru gelen bir canavar olduğunu sandığınız oldu mu?