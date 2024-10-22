Almanya'da Mpox virüsünün yeni varyantı tespit edildi

RKI, ülkede bu virüsle ilişkili herhangi bir ölüm vakasının kaydedilmediğini açıkladı. Ayrıca, RKI şu an için Almanya'da Klad 1 virüsünden kaynaklanan bir risk öngörmemekte, ancak durumu yakından izlemektedir.

Öte yandan, Klad 2b virüsü Almanya'da Mayıs 2022'den beri görülebildi. Klad 1 varyantı vakaları, Afrika dışındaki ilk örnek olarak İsveç'te kaydedildi.

M Çiçeği Virüsü Hakkında Bilgi:

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte bireylerden bulaşabilmektedir. Virüsün neden olduğu cilt döküntülerine doğrudan temas, bu döküntülerin bulunduğu giysi, çarşaf, havlu gibi eşyaların kullanımı ve vücut sıvılarıyla temas, bulaşma yolları arasında yer almaktadır.

İlk belirtiler, virüs kapıldıktan sonra 5 ila 21 gün içinde ortaya çıkabilir. Virüs, genellikle yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara yol açar.

Özel bir tedavi yöntemi bulunmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla gerçekleştirilmektedir. Vakaların büyük çoğunluğu hastalığı hafif geçirir ve birkaç hafta içinde iyileşir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı" ismini 2022 yılında ırkçılık ve ayrımcılık kaygıları sebebiyle "mpox" olarak değiştirmişti. Ayrıca, M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmiştir.