Alzheimer’dan korunmanın formülü: Egzersiz, sağlıklı beslenme ve sosyal ilişkiler

HASTALIK UNUTKANLIKLA BAŞLIYOR

Eskişehir Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği Sorumlusu da olan Keskin, Alzheimer’ın genetik yatkınlık ve yaşlanmayla ilişkili bir hastalık olduğunu belirtti. İlk belirtilerinin unutkanlıkla başladığını ifade eden Keskin, “Yakın döneme ait olayları unutma, eşyaların yerini karıştırma, kelimeleri bulmakta zorlanma gibi belirtilerle başlıyor. İlerleyen evrelerde, hastalık hem hastayı hem de aileyi ciddi şekilde etkileyen bir hale geliyor,” dedi.