Alzheimer’dan korunmanın formülü: Egzersiz, sağlıklı beslenme ve sosyal ilişkiler
Alzheimer’dan korunmak mümkün mü? Uzmanlar, düzenli egzersiz ve doğru yaşam alışkanlıklarının hastalık riskini önemli ölçüde azalttığını söylüyor. İşte detaylar…
Alzheimer hastalığına karşı korunmada sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ahmet Onur Keskin, Alzheimer’dan korunmak için egzersiz, sağlıklı beslenme ve sosyal ilişkilerin güçlü birer araç olduğunu vurguladı.
HASTALIK UNUTKANLIKLA BAŞLIYOR
Eskişehir Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği Sorumlusu da olan Keskin, Alzheimer’ın genetik yatkınlık ve yaşlanmayla ilişkili bir hastalık olduğunu belirtti. İlk belirtilerinin unutkanlıkla başladığını ifade eden Keskin, “Yakın döneme ait olayları unutma, eşyaların yerini karıştırma, kelimeleri bulmakta zorlanma gibi belirtilerle başlıyor. İlerleyen evrelerde, hastalık hem hastayı hem de aileyi ciddi şekilde etkileyen bir hale geliyor,” dedi.
Türkiye’de yaklaşık 700 bin Alzheimer hastası olduğunu belirten Keskin, bu rakamın 2030’dan sonra 1 milyonun üzerine çıkmasının beklendiğini söyledi.
ERKEN YAŞTA TEDBİR ALMAK ŞART
Alzheimer’dan korunmak için genç yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinilmesi gerektiğini söyleyen Keskin, “Alzheimer’ın ortaya çıkışı, yaşam tarzınıza bağlı. 20’li ve 30’lu yaşlardan itibaren beynimizi koruyacak adımlar atmalıyız. Sağlıklı yaşlanma, bu hastalığı belli ölçüde önleyebilir,” ifadelerini kullandı.
EGZERSİZ, SAĞLIKLI BESLENME VE SOSYAL İLİŞKİLER ÖNEMLİ
Keskin, Alzheimer’a karşı haftada 3-4 gün, en az 45-50 dakika tempolu yürüyüş veya aerobik gibi egzersizlerin büyük fayda sağladığını belirtti. Sağlıklı beslenmenin de önemine dikkat çeken Keskin, “Akdeniz tipi beslenme, balık, kuru yemiş ve kabak çekirdeği gibi tohumlar tüketmek; uyku düzenine dikkat etmek ve kronik hastalıkları kontrol altına almak gerekiyor,” dedi.
Sosyal ilişkilerin Alzheimer’ın gelişimini geciktirdiğini vurgulayan Keskin, “Yaşlılarımızı yalnız bırakmamalı, onların sosyal ilişkiler kurmalarını teşvik etmeliyiz. Kovid-19 salgınında Alzheimer hastalarının durumu belirgin şekilde kötüleşti. Yaşlı birinin camiye, kahveye gidip insanlarla konuşması bile olumlu etkiler yaratıyor,” dedi.
STRATEJİ GEREKTİREN AKTİVİTELER KORUYUCU ROL OYNUYOR
Keskin, kitap okumanın, bulmaca çözmenin, satranç ve sudoku gibi zihin çalıştırıcı etkinliklerin Alzheimer’dan korunmada etkili olduğunu söyledi. “Strateji gerektiren bu tür aktiviteler beyninizi aktif tutar ve hastalığın gelişme riskini azaltır,” diye ekledi.
Keskin, Alzheimer tedavisinde kullanılan yeni ilaçların umut vadettiğini, ancak egzersizin de ilaçlar kadar etkili olabileceğini belirtti: “Erken evrede egzersiz yapan Alzheimer hastalarının, ilaç almış kadar fayda gördüğü tespit edildi. Bu nedenle egzersiz, tedavinin olmazsa olmaz bir parçası.”
ALZHEİMER’DAN KORUNMAK İÇİN ÖNERİLER
1. Haftada 3-4 gün tempolu yürüyüş veya aerobik egzersiz yapın.
2. Akdeniz tipi beslenmeye özen gösterin; balık, kuru yemiş ve tohumlar tüketin.
3. Uyku düzenine dikkat edin.
4. Kronik hastalıklarınızı kontrol altında tutun.
5. Sosyal olarak aktif olun; çevrenizle iletişim kurun.
6. Strateji gerektiren etkinliklerle zihninizi aktif tutun.