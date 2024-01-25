Aman dikkat! Ayak şişmesi sorununuz başka hastalıkların habercisi

Ayak şişmesi, genellikle vücutta biriken fazla sıvının ayaklarda birikmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Ayak şişmesi, birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Ancak ayak şişmesinin altında en çokta farklı hastalıklar yatıyor. Bu yüzden ayaklarınızda sık sık çorap izine rastlarsanız hemen bir uzmana danışın.

AYAK ŞİŞMESİNE NEDEN OLAN HASTALIKLAR

Kan damarlarının tıkanması veya zayıflaması sonucu kanın düzenli bir şekilde dolaşamaması ayak şişmesine neden olabilir.

Lenfatik sistemdeki bir bozukluk, vücutta sıvı birikimine yol açarak özellikle ayaklarda şişmeye neden olabilir.

Kalbin yeterince etkili çalışmaması durumunda vücutta sıvı birikimi olabilir ve bu durum ayaklarda şişmeye neden olabilir.

Böbreklerin yeterince çalışmaması, vücutta sıvı dengesizliğine neden olabilir.

Gebelik sürecinde, vücutta artan kan hacmi ve basınç nedeniyle ayaklarda şişme meydana gelebilir.

Uzun süre ayakta durma veya oturma, venöz dönüşü azaltabilir ve ayaklarda şişmeye yol açabilir.

Yüksek tansiyon, damarları etkileyerek sıvı birikimine neden olabilir.

Ayaklarda oluşan enfeksiyonlar veya yaralanmalar sonucu da şişmeler görülebilir.

Eğer ayak şişmesi şiddetli, ani veya sürekli bir şekilde devam ediyorsa, bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Bu durumun altında yatan temel nedenin belirlenmesi ve uygun tedaviye başlanması önemlidir.

AYAK ŞİŞMESİ NASIL GEÇER?