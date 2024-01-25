Aman dikkat! Ayak şişmesi sorununuz başka hastalıkların habercisi
Genellikle kilolu ve hamilelerde görülen ayak şişmesi sorunu aslında başka hastalıkların habercisidir. Peki ayak şişmesi nedir? Ayak neden şişer? Ayak şişmesine iyi gelen yöntemler...
Ayak şişmesi, genellikle vücutta biriken fazla sıvının ayaklarda birikmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Ayak şişmesi, birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Ancak ayak şişmesinin altında en çokta farklı hastalıklar yatıyor. Bu yüzden ayaklarınızda sık sık çorap izine rastlarsanız hemen bir uzmana danışın.
AYAK ŞİŞMESİNE NEDEN OLAN HASTALIKLAR
- Kan damarlarının tıkanması veya zayıflaması sonucu kanın düzenli bir şekilde dolaşamaması ayak şişmesine neden olabilir.
- Lenfatik sistemdeki bir bozukluk, vücutta sıvı birikimine yol açarak özellikle ayaklarda şişmeye neden olabilir.
- Kalbin yeterince etkili çalışmaması durumunda vücutta sıvı birikimi olabilir ve bu durum ayaklarda şişmeye neden olabilir.
- Böbreklerin yeterince çalışmaması, vücutta sıvı dengesizliğine neden olabilir.
- Gebelik sürecinde, vücutta artan kan hacmi ve basınç nedeniyle ayaklarda şişme meydana gelebilir.
- Uzun süre ayakta durma veya oturma, venöz dönüşü azaltabilir ve ayaklarda şişmeye yol açabilir.
- Yüksek tansiyon, damarları etkileyerek sıvı birikimine neden olabilir.
- Ayaklarda oluşan enfeksiyonlar veya yaralanmalar sonucu da şişmeler görülebilir.
Eğer ayak şişmesi şiddetli, ani veya sürekli bir şekilde devam ediyorsa, bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Bu durumun altında yatan temel nedenin belirlenmesi ve uygun tedaviye başlanması önemlidir.
AYAK ŞİŞMESİ NASIL GEÇER?
- Ayak şişmesi yaşadığınızda, mümkünse ayaklarınızı yüksekte tutun. Bu, kan dolaşımını artırabilir ve şişliği azaltabilir.
- Ayaklarınızın şişmiş olduğu bölgelere soğuk paket uygulamak, damarları büzerek şişliği azaltabilir. Ancak, bu işlemi doğrudan cilde temas ettirmemeye dikkat edin.
- Düzenli olarak hafif egzersizler yapmak, kan dolaşımını artırabilir ve ödem (şişlik) ile mücadeleye yardımcı olabilir. Ancak, aşırı egzersizden kaçının ve özellikle aşırı şişlik varsa bir sağlık profesyoneli ile konuşun.
- Tuz, vücutta su tutulumuna neden olabilir. Tuz alımını sınırlamak, özellikle tuzlu gıdalar ve işlenmiş gıdalardan kaçınmak, ayak şişmesini azaltabilir.
- Rahat ayakkabılar giymek, ayaklarda şişlik ve rahatsızlık hissini azaltabilir.
- Uzun süre ayakta durmak veya oturmak, ayak şişmesine neden olabilir. Mümkünse sık sık mola vermek ve ayaklarınızı hareket ettirmek faydalı olabilir.
- Sıkı giysiler, kan dolaşımını engelleyebilir. Rahat giysiler tercih etmek, özellikle bel bölgesindeki sıkılık ayaklarda şişliği azaltabilir.