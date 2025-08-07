Anne adayları dikkat! Yaz aylarında bu hatalar erken doğuma yol açabilir

Kadın hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Şeyhmus Tunç, yaz aylarında artan sıcakların gebeler için ciddi riskler oluşturabileceğini belirterek, özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı. “Bol su için, pamuklu giysiler giyin ve vücudunuzu serin tutun” dedi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Şeyhmus Tunç, hamilelik döneminde sıcak havaların vücut ısısını daha fazla artırabileceğini belirterek, bunun da halsizlik, baş dönmesi, ödem ve hatta erken doğum gibi ciddi riskleri beraberinde getirebileceğini söyledi.

SU İÇİN, AÇIK RENK GİYİN, GÜNEŞTEN KAÇININ

Tunç, anne adaylarının sıcak havalarda dikkat etmesi gereken 6 temel öneriyi şöyle sıraladı: “Bol su için; günde en az 2-3 litre su tüketilmeli. Dehidrasyon riski erken doğumu tetikleyebilir. Pamuklu, hafif giysiler; açık renkli ve hava geçiren kıyafetler vücut ısısını dengede tutar. Serin saatlerde dışarı çıkın; özellikle 10.00-16.00 arasında dışarı çıkmaktan kaçınılmalı. Ayaklarınızı yüksekte tutun; ödemi azaltmak için ayaklar dinlenme esnasında yüksekte tutulmalı. Ilık duş ve ıslak havlu; ani ısı değişimlerinden kaçınılmalı, serinlemek için boyna ıslak havlu konulabilir. Tuz ve şekeri dengede tutun. Tuz ödemi, şeker ise susuzluğu artırabilir. Sulu meyveler öneriliyor."

Doç. Dr. Tunç, “Aşırı halsizlik, kas krampları, nefes darlığı ve baş dönmesi gibi belirtilerin dikkate alınması ve böyle durumlarda mutlaka hekime başvurulması” gerektiğinin altını çizdi.

