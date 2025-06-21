Anne ölümlerinde tarihi düşüş: Türkiye en düşük oranı yakaladı

Sağlık Bakanlığı, “Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması”nın 2024 yılı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, geçen yıl yüz bin canlı doğumda anne ölüm oranı 11,5’e düşerek, bugüne kadar kaydedilen en düşük anne ölüm oranı olarak tarihe geçti.

Bakanlık, elde edilen başarının yalnızca anne ölümlerine değil, bebek ve 5 yaş altı ölüm hızlarına da olumlu yansıdığını vurguladı.

Türkiye'de anne ölüm oranı, 2005 yılında yüz binde 28,5 seviyesindeydi. 2017’de bu oran 14,5’e, 2023’te 13,5’e kadar geriledi. 2024 yılında ise yüz bin canlı doğumda 11,5'e düşerek, bugüne kadar elde edilen en düşük seviye kaydedildi.

Açıklamada, "Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması 2005 raporunda yüz bin canlı doğumda 28,5 olan anne ölüm oranı, 2017 yılında 14,5, 2023 yılında ise 13,5 olarak kayda geçmişti. 2024 yılında 11,5 ile ülkemizde şu ana kadar belirlenen en düşük anne ölüm oranı gerçekleşti." ifadeleri yer aldı.

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLERİNDE DE AZALMA

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, bebek ölüm hızının 2023’te binde 10,1 iken 2024’te binde 9,0’a, 5 yaş altı ölüm hızının ise aynı dönemde binde 14,7’den binde 11,1’e gerilediği belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında 9 bin 731 olan bebek ölümü sayısı, 2024’te 8 bin 475’e düştü.

BM HEDEFİ 2000’LERDE YAKALANDI

Açıklamada, anne ölüm oranının tanımına da yer verildi. Bu oran, bir toplumda bir yıl içinde gebelik ya da gebeliğin ağırlaştırdığı nedenlerle ölen anne sayısının, aynı yıl içinde gerçekleşen canlı doğum sayısına oranı olarak açıklanıyor. Elde edilen bu oran yüz bin ile çarpılarak hesaplanıyor.

Anne ölüm oranı, ülkelerin sağlık düzeyi ve gelişmişliğini gösteren en önemli göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin bu oranı düşürmek amacıyla uzun yıllardır çeşitli eylem planları yürüttüğü vurgulandı.

"1990 yılında yüz bin canlı doğumda 100 olan Türkiye'deki anne ölüm oranı, 2000'li yıllarda hızlanan çalışmalarla önemli düzeyde düşürülmüş ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında belirlenen '2030'a kadar küresel anne ölüm oranının her 100 bin doğumda 70'in altına indirilmesi' hedefi, 2000'li yılların ortalarında yakalanmıştı." ifadelerine yer verildi.