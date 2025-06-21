Anoreksiya Nervoza nedir? Belirtileri ve tedavi süreci nasıldır?

DİKKAT! BU BELİRTİLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Anoreksiya nervoza, hem davranışsal hem fiziksel birçok belirtiyle kendini gösterebilir. İşte en yaygın belirtiler: kilo alma korkusu, sürekli kalori ve diyet takibi, zayıf olunmasına rağmen kendini kilolu hissetme, kontrol takıntısı, sürekli depresif ruh hali, intihar düşünceleri, aşırı kilo kaybı ve uygun vücut ağırlığını sürdürememe, bayılma, baş dönmesi, bradikardi (yavaş kalp atışı), hipotansiyon (düşük tansiyon), soğukluk hissi, yorgunluk, düzensiz adet döngüleri, saçlarda zayıflama, ciltte kuruluk ve tırnaklarda kırılma