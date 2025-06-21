Anoreksiya Nervoza nedir? Belirtileri ve tedavi süreci nasıldır?
Anoreksiya nervoza, kişinin beden algısıyla ilgili yaşadığı ciddi psikolojik sorunlar sonucu yemek yemeyi reddettiği, hayati tehlike barındıran bir yeme bozukluğu olarak öne çıkıyor. Peki belirtileri ve tedavi süreci nasıldır?
ANOREKSİYA NEDİR?
Anoreksiya nervoza; kişinin bedenini beğenmemesi, kilo almaktan aşırı derecede korkması ve bu nedenle yeme alışkanlıklarını kısıtlamasıyla karakterize edilen psikolojik temelli bir yeme bozukluğudur. Aşırı diyetler, yemek yememe ve zayıflık takıntısı hastalığın temel belirtileri arasında yer alır. İleri evrelerde, birey neredeyse hiç yemek tüketmeyebilir.
Haber Global'e göre, Anoreksiya, yalnızca fiziksel değil aynı zamanda psikolojik bir hastalıktır. Hastalığın ortaya çıkmasında şu faktörler etkili olabilir:
Duygusal çöküntü
Travmalar
Genetik yatkınlık
Güzellik algısının toplumsal baskı olarak yansıtılması
Depresyon, anksiyete ve obsesif kompülsif bozukluklar
DİKKAT! BU BELİRTİLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ
Anoreksiya nervoza, hem davranışsal hem fiziksel birçok belirtiyle kendini gösterebilir. İşte en yaygın belirtiler: kilo alma korkusu, sürekli kalori ve diyet takibi, zayıf olunmasına rağmen kendini kilolu hissetme, kontrol takıntısı, sürekli depresif ruh hali, intihar düşünceleri, aşırı kilo kaybı ve uygun vücut ağırlığını sürdürememe, bayılma, baş dönmesi, bradikardi (yavaş kalp atışı), hipotansiyon (düşük tansiyon), soğukluk hissi, yorgunluk, düzensiz adet döngüleri, saçlarda zayıflama, ciltte kuruluk ve tırnaklarda kırılma
ANOREKSİYA HANGİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇAR?
Anoreksiya şüphesi durumunda, tanı süreci fiziksel muayene ile başlar. Bu süreçte; boy ve kilo ölçümü, nabız, tansiyon ve vücut ısısı kontrolü, kalp, karaciğer ve karın muayenesi, cilt ve tırnak sağlığı değerlendirilir.
Ayrıca tam kan sayımı, karaciğer, böbrek ve tiroit fonksiyon testleri gibi laboratuvar incelemeleri yapılır. Röntgen, EKG ve gerekirse kemik yoğunluğu testleri de sürece dahil edilir. Psikolojik değerlendirme ve öz değerlendirme anketleri de tanı koymada önemli rol oynar.
Anoreksiya tedavisi yalnızca fiziksel değil, zihinsel iyileşmeyi de hedefler. Tedavi sürecinde multidisipliner bir yaklaşım benimsenir.
Gerektiğinde hastaneye yatış, psikoterapi ve ilaç tedavisi de uygulanır. Tedavi planı bireye özel olarak oluşturulmalı ve sürdürülebilir şekilde ilerletilmelidir. Bu süreçte kişinin yemekle ve beden algısıyla ilgili sağlıksız düşüncelerinin değişmesi esas alınır.