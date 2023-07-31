Arı sokması ölümcül olabilir mi? Arı sokması halinde uygulanması gereken tedavi aşamaları neler?

Arı sokması, ufak çaplı enflamasyon, acı ve kaşıntıya sebep olduğu düşünülen bir durum. Peki çok sayıda arı soktuğunda veya immün sistem allerjik reaksiyon verdiğinde ölüme götürebilir mi? Arı sokması durumunda tedavi için gerekli uygulamalar ve daha fazlası için araştırdık.

ARI SOKMASI ÖLÜMCÜL MÜ?

Böcek ısırmaları bölgesel veya sistemik sorunlara yol açabilse de genellikle zararsızdır ancak küçük bir oran olsa da ölümcül sonuçlara sebep olabilmekte.

Arı sokması ise böcekler arasında her ne kadar masum gözükse de anaflaktik şok ve ani ölüme en sık sebep olan türlerden biri.

Arı popülasyonu dünya genelinde yaygındır ve zararsız olarak bilinirler ancak vaka sayısı az olsa da kalbin durmasına sebep olabilmektedirler. Anaflaktik şok hayati tehlikeye yol açan ve beklemedik bir immün reaksiyondur. Arı sokması ile anaflaktik şoka girip ölen vakaların %75'inde daha önce yaşanmış bir allerjik reaksiyona rastlanmamıştır.

Vücudun arı sokmasına verdiği yanıt kişiden kişiye değişmekle birlikte, arı sokması sayısının ,arının soktuğu bölgenin ve kişinin önceden allerjik bir reaksiyon geçirmiş olmasının anaflaktik şok riskini arttırdığı düşünülmekte.

UYARI : Arı sokması genellikle bu basit adımlar ile tedavi edilse de ısırılan kişide allerjik reaksiyon gözlenip gözlemediğine dikkat edilmelidir. Alerjik bir reaksiyon gelişmesi durumunda hızlıca en yakın hastanenin aciline gidilmeli veya acil ekibi çağırılmalıdır.

ARI SOKMASI DURUMUNDA İLK MÜDAHALEDE HANGİ AŞAMALAR İZLENMELİ?

1) Öncelikle arıların yoğun olarak bulunduğu bir alandaysanız , ortamdan sakince uzaklaşmalısınız.

2) Arının deride bıraktığı iğneyi tırnaklarınız ile kazıyarak veya gazlı bez ile çıkarmaya çalışın. Asla iğneyi çıkarmak için cımbız kullanmayın çünkü iğnenin deri içerisinde sıkışması daha çok arı zehrinin salgılanmasına sebep olabilir.

3) Arının ısırdığı bölgeyi temiz şu ve sabunla yıkayın.

4) Soğuk kompres yapın ve gerekiyorsa ağrı kesici kullanın.