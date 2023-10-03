Artan Sıcaklıklar Nedeniyle Sivrisinekler Evrim mi Geçirdi? Uzmanlardan Korkutan Açıklama
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, yalnızca kuraklığa sebep vermiyor. Sıcaklıklar ve yağışlar sivrisineklerin doğal ortamlarını oluşturmakla beraber türünün evrimleşmesine, daha dayanıklı hale gelmesine yol açıyor.
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Sivrisinekler, dang humması, Zika virüsü, sarı humma, chikungunya virüsü, sıtma ve Batı Nil virüsü gibi ciddi ve ölümcül bulaşıcı hastalıkları taşıyabiliyor ve bu hastalıkları bir çok insana bulaştırabilyor.
Uzmanlar, sivrisinek kaynaklı hastalıkları, küresel ısınma artmaya devam ettikçe hastalıkların görülmesine devam edeceğinden bahsetti.
UZMANLAR UYARDI
Uzmanların araştırmalarına göre, sıcaklıkların artmasıyla beraber sivrisineklerin türünün daha da gelişebileceği saptandı.
Uygun koşullarda yaşayan sivrisineklerin daha uzun ömürlü ve daha dayanıklı olabileceğinden bahseden uzmanlar, yeni bölgelerinde hastalık yaymak için bolca fırsat vereceği konusunda uyardı.