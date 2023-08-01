Astım hastalarını bekleyen büyük tehlike! Kavurucu sıcaklarda sakın çıkmayın

Küresel ısınmaya bağlı son yılların en sıcak yaz aylarını yaşadığımız bugünlerde uzmanlardan uyarılar geldi. Kronik hastalıkları olan vatandaşların diğer vatandaşlara oranla 2 kat daha dikkatli olması gerektiğini belirten uzmanlar astım hastalarına olan uyarıların ise altını çizdi. Ciddi bir akciğer sorunu olan astım hastalarının hassas bünyelerine dikkat çeken uzmanların açıklamaları.

AŞIRI SICAKLARDA DIŞARI ÇIKMAYIN!

Solunum Derneği TÜSAD, küresel ısınmayla birlikte giderek etkisini artıran aşırı sıcaklıklardan korunabilmek için bilgilendirmeler yapmaya devam ediyor. TÜSAD Astım ve Alerji Çalışma Grubu adına astım hastalarına önemli önerilerde bulunan Prof. Dr. Levent Cem Mutlu, aşırı sıcaklarda mümkünse dışarı çıkılmamasını ve günlük aktiviteler için serin saatlerin tercih edilmesini önerdi.

Yapılan tahminlere göre dünyada 300 milyon civarında astım hastası bulunduğunu belirten Prof. Dr. Mutlu, hastaların iklim değişikliği kaynaklı hava değişimlerinden direkt olarak etkilendiğine dikkat çekti. Astım semptomlarının enfeksiyon, sigara dumanı, hava kirliliği, egzersiz, mesleki ajanlar, alerjen olarak adlandırılan ev tozu akarları, polenler, hayvan deri döküntüleri ve mantar sporları gibi maddelerle şiddetlenebildiğini aktardı.

ASTIM HASTALARINA HAYATİ ÖNERİLER

Mutlu, astım hastaların aşırı sıcaklarda dikkat etmeleri gerekenleri ise şöyle sıraladı:

Sıcaklığın ve nem oranının arttığı dönemlerde mümkün olduğunca dışarı çıkmayın, nem oranı yüksek olan bölgelere seyahat etmeyin.

Havuz dezenfeksiyonunda kullanılan klor veya diğer kimyasal dezenfektanlar astım ataklarını tetikleyebileceğinden havuz yerine denizi tercih edin.

Yolculuk sırasında polen tutucu hava filtreleri olan araçları tercih edin, polen filtrelerini zamanında değiştirin.

Kapalı ortamlarda kullanılan klimaların düzenli bakımını yaptırın ve polen filtresi içeren cihazlar tercih edin.

İlaçlarınızı yeterli dozda ve doğru teknikle alın.

Başta sigara olmak üzere diğer tetikleyicilerden uzak durun.

Egzersizlerinizi günün serin zamanlarında yapın.

Semptomlarınızda artış varsa vakit kaybetmeden doktorunuza başvurun.

BETONLAŞMA ETKİYİ ARTIRIYOR

Bu arada küresel ısınmanın dünyamızın en önemli sorunlarından biri olduğunu hatırlatan Mutlu, bu konuda da şu değerlendirmeyi yaptı: