Auranı\enerjini nasıl yükseltirsin?
Baharın da gelmesiyle birlikte biraz daha sosyalleşmeye ve dış dünyaya döneriz. Peki Enerjimizi, auramızı nasıl yükseltiriz? Çekim gücümüzü nasıl artırırız?
Bu işin aslında püf noktası özgüvendir. Özgüvenli, kendine güvenen, kendine yetebilen, kaybetmekten aşırı korku duymayan insanlar etraflarına iyi anlamda bir çekim gücü yayarlar.
İnsanları kaybetmekten aşırı derecede bir korku duyarsanız karşı taraf bunu hisseder. Bu hisle birlikte zaten sizin üstünüze pek düşmez. Çünkü siz “ben hep el altındayım” gibi bir düşünce yayarsınız. Eğer böyle bir özelliğiniz varsa bundan kurtulmanız auranızı yükseltip güçlendirir.
Aynada kendinize “gerçekten” nasıl baktığınız, kendinizi nasıl gördüğünüz başka insanların sizin hakkınızda oluşacak düşünceleriyle paraleldir. Kendinizi nasıl görüyorsanız bunu yansıtacaksınızdır. Özgüveninizi artırmaya yönelik çalışmalar bu noktada önemlidir.
Kıskançlık, haset gibi duygular enerjinizi düşürür bunlardan mümkün olduğunca kaçının ve korunma yöntemleriyle kendi enerjinizi koruyun.