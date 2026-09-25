Avrupa'da Batı Nil virüsü kabusu! 4 ülkede can kayıpları artıyor: Vaka sayısı yüzleri aştı

Avrupa genelinde sivrisinekler yoluyla bulaşan Batı Nil virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Yunanistan, Hollanda, Hırvatistan ve Belçika başta olmak üzere birçok ülkede vakalar artış gösterirken, virüs nedeniyle yaşanan can kayıpları da endişe yaratıyor.

ÜLKELERE GÖRE GÜNCEL VAKA VE CAN KAYBI TABLOSU

Yunanistan: Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) verilerine göre, 18-24 Eylül tarihlerinde 26 yeni vaka tespit edilirken, yıl başından bu yana toplam vaka sayısı 396'ya ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son bir haftada 3 artarak 36'ya çıktı. Ölen kişilerin 61-92 yaş aralığında olduğu belirlendi.

Hollanda: RIVM'den yapılan açıklamada, son günlerde 16 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 44'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 5'e yükseldiği bildirildi. Ayrıca ülkede virüs görülen at sayısı 136'ya, kuş sayısı ise 171'e ulaştı.

Kosova: Enfeksiyon Kliniğinden yapılan açıklamada, meningoensefalit teşhisiyle tedavi gören 66 yaşındaki bir hastanın Batı Nil virüsü testinin pozitif çıktığı ve hastanın 15 Eylül'de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Belçika: Flaman bölgesi ve başkent Brüksel'de yeni vakaların tespitiyle birlikte ülke genelindeki toplam vaka sayısı 10'a yükseldi.

Hırvatistan: Hırvatistan Kamu Sağlığı Kurumu, yıl başından bu yana 15 vaka tespit edildiğini, bunlardan 10'unun ciddi semptomlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ancak henüz ölüm yaşanmadığını açıkladı.

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara bulaşan Batı Nil virüsüne karşı henüz geliştirilmiş bir aşı bulunmuyor. Uzmanlar, sivrisinek ısırıklarına karşı bireysel koruma önlemlerinin alınmasını tavsiye ediyor.

Kuluçka ve Belirtiler: Virüsün kuluçka süresi genellikle 2 ile 14 gün arasında değişirken, bağışıklığı zayıf kişilerde bu süre 21 güne kadar çıkabiliyor. Virüs bulaşan kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde hiçbir belirti görülmezken, yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı, kusma, baş ve kas ağrısı gibi semptomlar ortaya çıkıyor.

Yayılım Alanı: Başlangıçta yalnızca Afrika'da görülen virüs; zamanla Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayılmış durumda. Almanya'da ise 2019 yılından bu yana her yıl düzenli olarak salgınlar görülüyor.