Ayaklarınız Sürekli Kaşınıyorsa Dikkat! Ayaklarınızı Yarım Saat Bu Suda Beklettiğinizde…

Ayak mantarı ve ayak kaşıntısı oldukça rahatsız edici bir problemdir. Peki, ayak mantarı ve ayak kaşıntısıyla nasıl baş edilir? Ayak kaşıntısı ve ayak mantarıyla baş etmenin yolu oldukça basit! Evde kolayca hazırlayabileceğiniz formüllerle ayak kaşıntısından ve ayak mantarından kurtulabilirsiniz. Eczaneden pahalı kremler almaya son! Bu yöntemle en pahalı kremlere bile taş çıkaracaksınız! İşte ayak mantarından ve kaşıntısından kurtulmanın mükemmel formülü…

Ayak Mantarına Son!

Ayak mantarı, bir çeşit mantar enfeksiyonudur. Bu ayak mantarı kaşıntıya yol açarak dökülmelere neden olur. Ayak mantarı; ayaklarda kırmızı döküntülere, su toplamalara, yanmalara ve kaşıntılara sebep olan bir küf çeşidinin neden olduğu bir çeşit deri rahatsızlığıdır. Hemen hemen çoğu kimseden en az bir defa da olsa görülen bu ayak mantarı, ayakların terlemesiyle meydana gelebilir. Aynı zamanda ayak mantarı, bulaşıcı bir özelliğe sahiptir. Ayak mantarına sebep olan mantarlara herkes maruz kalabilir. Fakat bazı insanlarda uzun süreli olarak seyredebilir. Bu duruma sebep olan bazı etkenler bulunmaktadır. Bunlar; yıkama sonrası kurutulmayan ayaklar, ayakları sıkan çorap ve ayakkabılar nemli bir ortam oluşturarak mantarların çoğalmasına neden olabilir. Ayak mantarı belirtileri arasında; mantarın yer aldığı yerde kaşıntı, yanma, kötü koku, su toplama ve pul pul kırmızı döküntüler yer almaktadır.

Ayak mantarı bulaşabilen bir rahatsızlık türüdür. Bu yüzden tedavi sürecinin erken teşhis yoluyla hemen tedavi edilmesi gerekir. Ayak mantarı şikayetiniz varsa öncelikle bir doktora kesinlikle görünmelisiniz. Aynı zamanda ayak mantarını önlemek için; kapalı ve sıkı ayakkabılardan uzak durun, ayaklarınızı yıkadıktan sonra iyice kuruduğundan emin olun ve özel kullanım alanlarında (kuaför gibi) kişisel temizliğe oldukça dikkat edin. Bunun yanında aynı zamanda evde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemlerle de ayak mantarından ve kaşıntısından kurtulabilirsiniz. İşte ayak mantarından ve kaşıntısından kurtulmanın kolay formülü…

Ayak Mantarına ve Kaşıntısına Doğal Maske

Yaş hamur mayasını 1 litrelik suda iyice ezin. Ayaklarınızı elde ettiğiniz suda yarım saat kadar bekletin. Böylece hem ölü derilerin gittiğini hem tırnaklarınızın güzelleştiğini hem de mantardan eser kalmadığını göreceksiniz.