Az uyku uyuyanlar dikkat: Kalp krizi riski artıyor

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Kahraman, yetersiz uyku ve kalp hastalıkları arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıklıyor: "Günde 7 saatten az uyuyan kişilerde, kalp damar tıkanıklıkları nedeniyle kalp krizleri daha sık görülmektedir. Ayrıca, kalp yetmezliği ve ritim bozuklukları riski de artmaktadır. Kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde en yaygın ölüm sebeplerinden biri olduğundan, bu durum hem Türkiye'de hem de dünya çapında büyük bir sağlık sorunu oluşturuyor."

Dr. Kahraman, uyku eksikliğinin yalnızca yaşlıları değil, artık gençleri de etkilediğini belirtiyor. "Düzenli uyumayan kişilerde, sadece uyku kalitesinin düşmesi değil, aynı zamanda kalp hastalıklarının da artış göstermesi söz konusu" diyor. Uyku sırasında vücut kendini yeniler ve kalp, dinlenmeye geçer. Kalitesiz uyku, bu yenilenme sürecini bozar ve kalp sağlığını olumsuz etkiler. Özellikle derin uyku döneminde, kan basıncı düşer ve kalp hızı azalır. Ancak uyku kalitesiz olduğunda, kalp yeterince dinlenemez ve vücutta iltihaplanmaya yol açan stres hormonu seviyeleri artar. Bu da damar tıkanıklıklarını hızlandırarak kalp krizini tetikleyebilir.

YAŞAM ALIŞKANLIKLARI VE BİYOLOJİK SAAT DİSİPLİNİ

Doç. Dr. Kahraman, fiziksel aktivitenin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının uyku kalitesini artırmada büyük rol oynadığını belirtiyor. "Gün boyunca yeterince egzersiz yaparak, akşamları kaliteli bir uyku almak mümkündür. Ayrıca, sigara, alkol ve aşırı kafein tüketiminden kaçınılmalıdır" diyor.

İyi bir uyku için, özellikle akşam saatlerinde ağır yemeklerden kaçınılması gerektiğini belirten Kahraman, uyku düzeninin sağlanması için sabah ve akşam belirli saatlerde yatmak gerektiğini vurguluyor. "Her gün aynı saatte yatmak ve uyanmak, biyolojik saatinizi dengeleyerek uyku kalitesini artırır" diye ekliyor.

SEMPTOM ANALİZİ: GECE GELEN NEFES DARLIĞI

Kalp hastalığına dair bazı belirtiler, uyku sırasında yaşanan nefes darlığı gibi şikayetlerdir. Dr. Kahraman, "Geceleri nefes darlığı ile uyanmak, derin uyku evresindeki kısalma ve birkaç saatlik uykudan sonra sık uyanma gibi sorunlar kalp hastalığı belirtisi olabilir" diyor.

Sonuç olarak, sağlıklı bir kalp ve düzenli uyku için, fiziksel aktiviteyi arttırmak, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınmak ve uyku düzenine dikkat etmek oldukça önemlidir. Ayrıca, uyku süresi ve kalitesi üzerinde yapılan olumlu değişiklikler, kalp sağlığını iyileştirirken, yaşam kalitesini de artıracaktır.