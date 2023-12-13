B12 Vitamini Eksikliği Belirtileri Nelerdir? Sizde de Bu Belirtiler Varsa, B12 Vitamini Eksikliği Yaşıyor Olabilirsiniz!
B12 vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? Hiç düşündünüz mü? B12 vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz! B12vitamini eksikliğinin belirtilerini biliyor musunuz? İşte B12 vitamini eksikliği belirtileri…
Editör: Selime Albayrak
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Baş Ağrısı: Baş ağrısı zaman zaman herkesin yaşadığı bir problemdir. Sizde sık bir şekilde baş ağrısı problemiyle karşı karşıya kalıyorsanız B12 vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.
Çarpıntı: Göğüsünüzde çarpıntı hissi varsa ve bu durum sizi rahatsız ediyorsa B12 vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.
Üşüme: Sürekli üşüyen biriyseniz ve soğuğa karşı dayanıksız biriyseniz B12 vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.
Unutkanlık: Unutkanlık problemi yaşıyorsanız ve sürekli bir şeyleri unutuyorsanız, B12 vitamini eksikliğiniz olabilir.