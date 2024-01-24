Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor! Virüsleri vücuda asla koymuyor

B12 vitamini (veya kobalamin), vücutta sinir sistemi fonksiyonları, DNA sentezi ve kırmızı kan hücrelerinin oluşumu için önemli bir rol oynayan bir vitamindir. B12 vitamini genellikle hayvansal kaynaklarda bulunur, bu nedenle bu vitaminin yeterli alımı için özellikle vejetaryen veya vegan beslenen kişilerin dikkat etmesi önemlidir.

B12 VİTAMİNİ BAKIMINDAN ZENGİN OLAN BESİNLER

Hayvansal Ürünler

Balık (örneğin somon, alabalık, uskumru)

Deniz ürünleri (örneğin karides, istiridye, midye)

İç organlar (örneğin karaciğer, böbrek, kalp)

Sığır eti

Tavuk ve diğer kümes hayvanları

Süt ve süt ürünleri

Yumurta

Bitkisel Kaynaklar (Ancak Daha Az Miktarda)

Bazı tahıllar ve tahıl ürünleri (örneğin tahıl gevreği, bazı ekmekler)

Bazı bitkisel süt alternatifleri (örneğin soya sütü, badem sütü) - ancak bu ürünler genellikle takviye edilmiş B12 içerir.

Takviyeler

B12 vitamini takviyeleri, özellikle vejetaryen veya vegan beslenen bireyler için önerilebilir.

B12 vitamini eksikliği ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir, bu nedenle dengeli bir beslenme programında yeterli miktarda alınması önemlidir. Özellikle hayvansal gıdalardan uzak duran bireyler veya B12 vitamini emilimini etkileyen sağlık sorunlarına sahip olanlar, doktorlarına danışarak takviye kullanımını düşünmelidir.