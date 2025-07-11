Baharat raflarında skandal! Bakanlık tek tek ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı denetim raporu, market raflarındaki bazı baharat ürünlerinde şok edici bulgular ortaya koydu. Pul biberden sumağa, kekikten toz biber ürünlerine kadar birçok üründe nişasta, yasaklı boya ve yabancı madde tespit edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Baharat raflarında skandal! Bakanlık tek tek ifşa etti
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı son denetim sonuçları, baharat sektöründe yaşanan ciddi güven sorununu gözler önüne serdi. Yapılan kontrollerde bazı üretici firmaların ürünlerinde nişasta ilavesi, yasaklı boya kullanımı ve ürünle ilgisiz yabancı maddeler bulunduğu açıklandı.

Sözcü'nün derlemesine göre, denetimlerde öne çıkan bulgular arasında:

Çınar Baharat ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin Konya Karatay’da piyasaya sunduğu sumak ürününde taklit/tağşişe neden olan nişasta tespit edildi.

İdea Gıda ve Kimyevi Maddeler Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'nin İstanbul Sultanbeyli’ndeki kuru kekik ürününde yabancı madde bulundu.

Baba Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin İstanbul Kağıthane'de satışa sunduğu pul biber ürününde hem nişasta hem de ürünle ilgisiz yabancı madde tespit edildi.

Aynı firmanın toz tatlı biber ürünü de yabancı madde içerdiği gerekçesiyle uygunsuz bulundu.

Çemkar Gıda Endüstri Ambalaj Matbaacılık ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından üretilen Fresh Box Pulbiber ürününde, gıdada kullanımı yasaklanan boya maddeleri tespit edildi. Bu ürünün Ankara Yenimahalle'de satışta olduğu belirtildi.

Uzmanlar, ambalajlı baharat ürünleri alırken dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi: “Tüketicilerin ambalajlı gıda alırken ürün etiketlerini dikkatle okumaları, kaynağı belli olmayan ürünlerden kaçınmaları gerekiyor.”

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenli olarak paylaştığı uygunsuz ürün listelerinin takip edilmesi öneriliyor.

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