Baharatların Mucizevi Etkisi! Hangi Baharat Neye İyi Geliyor?

Nane

Hoş kokusuyla herkesi kendine hayran bırakan nane, sağlığımız açısından önemli bir baharat çeşididir. Güçlü bir antioksidan içeren nane, mide rahatsızlıklarının önlenmesinde, sinir ve kas ağrılarının hafiflemesinde ve anksiyete-depresyon riskinin en aza indirilmesinde oldukça faydalıdır.