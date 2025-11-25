Bakan Işıkhan duyurdu: 15 yeni ilaç daha geri ödeme listesine eklendi!

Bakan Işıkhan, kanser tedavisinde kullanılanlar başta olmak üzere toplam 15 yeni ilacın daha geri ödeme listesine eklendiğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, geri ödeme listesine alınan yeni ilaçları açıkladı. Işıkhan, bu adımın hastalar ve aileleri için ne kadar önemli olduğunu vurguladı: "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık." dedi.

RAPOR VE REÇETE KURALLARI GÜNCELLENDİ

Bakan Işıkhan, bu yeni adımın sadece ilaç sayısını artırmakla kalmadığını, aynı zamanda mevcut tedavi yöntemlerinin kurallarını da güncellediğini belirtti. Bakan’ın ifadelerine göre, yapılan düzenlemeyle birlikte aşağıdaki hastalıkların tedavisinde yeni seçenekler sunuldu: Multıpl miyelom, hidradentitis suprivata, dev hücreli arterit, kronik demir yüklemesi

Bakan Işıkhan, bu düzenlemeyi şöyle özetledi: "Bu adımımızla birlikte; Multıpl miyelom, Hidradentitis suprivata, Dev hücreli arterit, Kronik demir yüklemesi tedavisinde kullanılan rapor ve reçeteleme kurallarını güncelledik, yeni tedavi seçenekleri sunduk. Vatandaşlarımızın sağlığa ve ilaca erişimini kolaylaştırdık. Bundan sonrasında da milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz."

