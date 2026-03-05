Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi: Klinik araştırmalarda SGK dönemi başladı

Ankara'da yapılan bilgilendirmeye göre, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Resmi Gazete'de yürürlüğe giren "Sosyal Güvenlik Kurumu Klinik Araştırmalarda Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Ödenmesine İlişkin Yönetmelik" hakkında açıklamalarda bulundu. Yeni düzenleme, klinik araştırmalar kapsamındaki sağlık hizmetlerinin finansman süreçlerini yeniden şekillendiriyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden detayları paylaşan Bakan Memişoğlu, söz konusu yönetmeliğin vatandaşlara sağlayacağı doğrudan katkıyı, "Yürürlüğe giren yeni düzenleme sayesinde, vatandaşlarımız en yeni ve modern tedavi yöntemlerine daha kolay erişecek" sözleriyle özetledi.

HASTANE BÜTÇELERİ ETKİLENMEDEN AR-GE YAPILABİLECEK

Klinik araştırmaların kurumlar arası koordinasyonla daha planlı yürütüleceğini belirten Memişoğlu, hastanelerin mali yapısının korunacağına dikkat çekti. Bakan Memişoğlu, bu süreci şu ifadelerle aktardı: "Klinik araştırmaların değerlendirilmesi TÜSEB-SGK koordinasyonunda daha güçlü ve sistematik hale gelecek. Klinik AR-GE faaliyetleri, hastanelerin genel hizmet bütçelerini etkilemeden sürdürülebilecek"

Kamu hastaneleri ve devlet üniversitelerinde yürütülecek projelerin detaylarını açıklayan Bakan Memişoğlu'nun kamuoyuyla paylaştığı tam metin şu şekilde: "İcat çıkaranların ülkesi olmak için buradayız. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, kamu hastanelerimiz ve devlet üniversitelerimizde yürütülecek, TÜSEB tarafından onaylanan klinik araştırmalarda genel sağlık sigortası kapsamında sunulan sağlık hizmetleri SGK finansmanına dahil edildi. Yürürlüğe giren yeni düzenleme sayesinde, vatandaşlarımız en yeni ve modern tedavi yöntemlerine daha kolay erişecek. Sağlık Bakanlığımızca onaylanan TÜSEB destekli projelerde yerli sağlık teknolojileri geliştirme süreçleri hızlanacak. Klinik araştırmaların değerlendirilmesi TÜSEB-SGK koordinasyonunda daha güçlü ve sistematik hale gelecek. Klinik AR-GE faaliyetleri, hastanelerin genel hizmet bütçelerini etkilemeden sürdürülebilecek. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."