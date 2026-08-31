Bakan Memişoğlu: "Risk Esaslı Denetim Sistemi'ni yapay zeka ile güçlendirdik"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Risk Esaslı Denetim Sistemi'ni (REDES) son dönemde önemli ölçüde güçlendirdik. Yapay zeka yöntemleriyle riskleri erken tespit ediyor, sorunlar ortaya çıkmadan müdahale ediyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu, resmi sosyal medya hesabından sağlıkta dijital ve önleyici denetim sistemlerinin güçlendirilmesi ile ilgili açıklamada bulundu. Memişoğlu, rutin bir şekilde yürütülen denetimlerin yanı sıra veri ve teknoloji odaklı yeni nesil denetim yöntemlerinin de geliştirildiğini bildirdi.

"REDES'İ 81 İLİMİZDE 356 TEMSİLCİMİZLE SAHADA ETKİN ŞEKİLDE KULLANIYORUZ"

Bakan Memişoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Risk Esaslı Denetim Sistemi'ni (REDES) son dönemde önemli ölçüde güçlendirdik. Yapay zeka yöntemleriyle riskleri erken tespit ediyor, sorunlar ortaya çıkmadan müdahale ediyoruz. REDES'i 81 ilimizde 356 temsilcimizle sahada etkin şekilde kullanıyoruz. 34 farklı konuda Yönetici Bilgi Ekranı ile risklerin yöneticiler tarafından sürekli izlenmesini sağlıyoruz. Son bir yılda 81 ilimizde 9.988 denetim faaliyeti gerçekleştirdik. Geliştirdiğimiz karar destek sistemleriyle riskleri önceliklendiriyor, risklerin doğru denetim yöntemleriyle ele alınmasını sağlıyoruz. Güçlü sağlık altyapımızı teknolojik imkanlarımızla taçlandırarak, sağlık sistemimizi daha da ileri taşımak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."